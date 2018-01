Sedicimila visitatori per il Diocesano, molti studenti

Ragazzi e ragazze delle scuole e i gruppi parrocchiali spingono il dato della struttura nel 2017. La storia locale rimane al centro dell'interesse.

La Spezia - Sono stati quasi sedicimila, nel 2017, i visitatori del Museo diocesano, sezione della Spezia: per la precisione 15.575. E se questo gran numero di ingressi va considerato in comune con il Museo etnografico, che con il Diocesano condivide ingresso e biglietteria, il dato straordinario ed esclusivo di quest’ultimo è quello che riguarda la didattica, dal momento che ben 2.232 sono stati i partecipanti alle attività proposte dai servizi educativi: ragazzi e ragazze delle scuole di ogni ordine e grado e di alcuni gruppi parrocchiali che hanno scelto i percorsi di approfondimento sulla storia del territorio, condotti attraverso l’indagine del ricco patrimonio artistico e culturale della provincia.

I percorsi privilegiati sono stati quelli dedicati all’approfondimento della storia locale, con visite al Museo ma anche ai borghi, alle chiese, ai santuari, ai centri storici e a quelli cittadini. Molto apprezzati sono stati poi i percorsi dedicati all’iconografia, in particolare quelli attivati durante l’Avvento sul tema del Natale e del presepe: il progetto “Noi protagonisti delle storie del Natale”, ad esempio, ha contato circa cinquecento partecipanti. La novità degli ultimi due anni è la sostanziosa presenza delle scuole superiori, grazie all’iniziativa “10 in museo!” che ha coinvolto quasi un migliaio di studenti negli incontri tra quelli proposti ogni giorno 10 del mese.

Occorre dire che i servizi educativi del Museo diocesano sono attivi da non più di cinque anni, ed hanno quindi raggiunto risultati davvero importanti in un tempo assai breve, vedendo quasi raddoppiare di anno in anno i partecipanti alle attività proposte. Al centro di tutto c’è l’affiatata collaborazione con la realtà scolastica, innescata all’inizio dal rapporto tra gli operatori del Museo e gli insegnanti di religione e poi consolidatasi con il coinvolgimento degli insegnanti di tutte le altre materie scolastiche. Di qui il ringraziamento dei “servizi” a tutti i docenti che scelgono e promuovono l’offerta didattica museale.