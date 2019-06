Seconda giornata Avanti Pop con Ruotolo, Orlowski e la poesia del Poetry Slam

La Spezia - Saranno Sandro Ruotolo ed Alex Orlowski i nomi di punta di oggi, venerdì 21 giugno, in occasione della seconda giornata di Avanti Pop, la festa della Cgil spezzina al Palco della Musica. Un incontro con il grande giornalista di inchiesta, al centro del dibattito politico e culturale di questi giorni per la forte presa di posizione contro Feltri, ed un autentico guru della Rete. Insieme hanno realizzato due importanti inchieste, la Bestia e la Bestia europea, in cui hanno svelato i meccanismi della creazione del consenso in rete e sui social attraverso la manipolazione e le fake news. Da non perdere. Altra perla è la serata organizzata dal collettivo poetico dei Mitilanti, il Senti che muscoli Slam poetry! Work edition, un viaggio collettivo nella poesia di strada e nelle teatralità, un evento ormai diventato un autentico cult.



Oltre la location, il Palco della Musica, uno degli spazi più suggestivi della città, l'altra grande novità saranno gli stand di ristorazione a cura del Piccolo Blu e Birrificio del Golfo. Presenti ogni giorno alla festa una libreria; gli stand dei Libera, del Patronato, del Caaf, di Auser, di Federconsumatori; uno spazio bambini; un aerea per lo sport all'aperto a cura di Arci Uisp.



Programma di Venerdì 21 giugno



ore 16:00 Presentazione mostra fotografica “Resistenza operaia a Berlino 1942-1945” Paolo Migone, Centro documentazione Logos, Ulderico Carra, Logos, Marzio Artiaco ANPI Muggiano, Luigi Pellegrino Spi Cgil.



17:30 Presentazione del libro: Contrattare l'innovazione digitale, di Alessio Gramolati e Gaetano Sateriale, Ediesse edizioni, con Chiara Mancini e Cinzia Maiolini



18:30 La bestia. Fake news e propaganda social nell'era dell'odio Con Alex Orlowski e Sandro Ruotolo.



21:00 Senti che muscoli Slam poetry! Work edition a cura di Mitilanti