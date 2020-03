Se Dante incontra Fainà. Il decimo canto dell'Inferno... in spezzino

La Spezia - In omaggio, leggermente tardivo, ma sentito, al Dantedì, pubblichiamo la traduzione in spezzino del decimo canto dell'Inferno dantesco. A cura di Piergiorgio Cavallini



CANTADA X



[Cantada dècima, ond'i conta do sèsto sercio del'Enfèrno e dea pena di rètici e i meta 'n boca ao Sio´ Fainà en mu¨cio de còse che la 'ntravegnià a Dante e i s-ciaissa 'n du¨`bio.]



Aoa i camina lu¨ngo 'n escu¨rton

er me maistro e me arente a lu¨

tra a mu¨agia dea tèra e e pu¨nission.



"A te, quel'òmo ch'i è cen de vertu¨`

e 'n zio te te me meni chi cossì

pe' 'sti zion grami, come l'è chizu¨`?.



E gente ch'è 'nt'e càntoe zu¨ de li,

ne se podeai védele? Nissu¨n

i fa a guàrdia e i covèrci i eno spaì".



E i me diza: "I saan tu¨ti sarà

quande co' i se còrpi i tornean,

ch'i eno 'n tèra, dar vao de Giosafà.



Ente 'sto canpo santo chi i ghe stan

quei che va adré a Picu¨ro e che moie

enseme ar còrpo anca l'ànima i fan.



E 'nquanto aa te adimàndita a vòi die

che a respòsta chi drento te troveè

e a quarcò àotro che te vè sentie".



E me: "Cao er me maistro te t'o sè

che me a ne vòi parlae fèa de lègo,

e 'n pao de vòte te me l'è 'ito te".



"O Toscan che pe' a sità der fègo

te vè 'n zio vivo sensa sparlaciae

perché ne te t'afermi 'nte 'sto lègo?



Come te parli n' se pè debu¨tae

che t'èi nassü` 'nte quela pàtria bèa

che forsi tròpo me ho fato adanae".



'Sto son al'enprovista i è sorti fèa

d'ente na tonba, e me a me son 'renbà,

daa petachina arente aa guida mea.



E lü i me diza, fa "Mia 'n pò ciü 'n la,

quel'òmo drito li denansi a te

daa sinta 'n sü? te vedi, i è Fainà".



Me a l'avevo 'nzamai mià da me

e lü i stava co' a fronte e co' 'r casson

drito sensa pensae al'enfèrno, aafé.



E 'r me maistro, sensa esitassion,

co' e man damèzo ae tonbe i m'ha 'nvià,

con de die "Ne stae a die di strepelon".



E apena che aa se tonba a son 'rivà,

i m'ha mià en sosta pogassè

"De chi t'èi figio?" pò i m'ha 'dimandà.



E me, che d'arespóndeghe - te sè -

a ne vedevo l'oa ghe l'ho 'ito essì;

e lü rügando a fronte i me fa "I te







i eno sta mei nemighi e der partì

meo e di me paenti 'n veità.

Aloa, per ben doa vòte a i ho sborì".



"I saan sta sborì ma i en tornà,

da tüte e parte senpre, sacranon;

ma i vòstri 'st'arte i ne l'hano 'npaà".



E 'ntanto n'àotra ónbea a rescoson

l'ea sta sü solamente 'nfin ar mento:

me a penso che la füsse 'nzenocion.



D'entorno la me mia con l'òcio spento

per vede se con me quarcün la gh'è

e quand'i ha smisso de miae d'endrento



i m'ha 'ito cianzendo "Se te vè

en zio per sta galea gràssie ao te 'ngengo,

me figio ond'i è, perché i n'è chi con te?".



E me a ghe digo, fao: "Da me a ne vègno:

l'òmo ch'i è la ch'i spèta i m'aconpagna

'nt'en lègo ch'a Guido i è parsü` 'ndegno".



E se paòle e anca a se magagna

i m'avevo 'nzà fato capie chi ea

quel'òmo ch'i fazeva tanta lagna.



I è sta sü fito, po' i ha sgozà "L'è vea?

T'è 'ito i è parsü`? Donca i è spià?

Do so i ne mia co' i òci ciü a lümea?".



E quand'i ha visto ch'a eo assemelanà

e a ne ghe davo su¨`bito a respòsta

i è caì lüngo desteso e i gh'è arestà.



Ma quel'àotro che me a ghe favo a pòsta

i è arestà senpre li co' 'r moro fisso

sensa smève ni 'r còlo ni na còsta;



ma repiando a die d'ond'i aeva smisso,

"Che l'arte - i ha 'ito - i ne l'hano 'npaà,

me fa ciu¨ mao che o lèto ond'i m'han misso.



Manco sinquanta vòte s'assendeà

da dòna a facia che comanda chi

che te saveè che peso che la gh'ha



quel'arte. E che te pòssi tornae essì,

a ca me a speo, peò, dime perché

quer pòpolo co' i me i è cossì acanì



co' e se lègi?". "A strage - a ghe fao me -

che de rosso 'i ha l'Arbia coloà,

'ste decision ne fa ciapae, te sè".



Dòpo che a tèsta co' 'n sospio i ha scorlà

"A ne son sta me solo e, sensa ofesa,

s'a l'aemo fato, na razon ghe saà.



Ma a son sta solo me contr'aa pretesa

ch'i avevo tüti, derocae Firense,

quer che con tüte e fòrse a l'ho defesa".







"A speo che 'n giorno sensa prepotense

i stago i vòstri, ma a m'aracomando

ch'a me spieghé perché 'ste defeense.



La paa che voi e còse a e savé quando

i n'eno anca 'rivà, ma maniman

ch'i arivo, cos'a savé?, a m'adimando".



"Noi e còse a e vedemo da lüntan

- i me fa diza - co' a lüze smorsà,

finché i ne 'r consenta 'r Gran Bacan.



Ma quand'i s'avezino o i en 'rivà

ciü gnente a ne savemo e se quarcün

i n'a diza, chi, nèva ne s'en sa.



E donca t'acapiè che chi a dezu¨n

de notìsse noiàotri se saà

quand'ar mondo ne ghe saà ciu¨ nissu¨n!".



Aloa, pentì pe' no aveghe parlà

a gh'ho 'ito: "A quel'òmo ch'i è caì

dizeghe che se figio i è vivo a ca;



e s'a ne gh'ho arespòsto li per li,

l'è sta perché a pensavo 'nt'a me mente,

a quelo dü`bio ch'a m'avé s-ciaì".



E 'nzà 'r maistro meo i me stava a rente

e ar mòrto aloa me a gh'ho adimandà

ch'i me dizesse ch'i eo quele gente



ch'i eo con lü: "Chi ciü de mili sta:

chi drento gh'è o segondo Fedeigo

e 'r Cardinale ... e 'sti chi basteà."



E dòpo ch'i s'è ascoso, dal'antigo

poèta 'nte tornae me a repensavo

ae paòle ch'i paevan d'en nemigo.



I ha pia 'r portante, e 'nmentre a caminavo,

i m'ha 'ito: "Perché t'èi slencheì?".

E me a gh'ho 'ito cos'è ch'a pensavo.



"Tégnite a mente quer che t'è sentì

- i me fa diza - aoa contra de te"

e pòi co' o dito drito i a 'ito essì



"Quande ai bei òci avante te saè

de quela che la sa e còse anca prima

ch'i 'rivo, o te viagio te saveè".



Dòpo i s'è misso a caminae a mansina:

avemo lassà a müagia ciancianin

lüngo 'n vièo ch'i pòrta pròpio 'nsima



a na vale che spüssa de bestin.