Scrooge e in fantasmi va in scena in streaming con tre spezzini sul palco

La Spezia - Venerdì 22 gennaio ore 21.30 e sabato 23 gennaio ore 17.30 il Teatro Nuovo di Pisa mette in scena " Scrooge e i fantasmi", uno spettacolo digitale nella piattaforma Zoom degli allievi e delle allieve del biennio formativo professionalizzante del Teatro Nuovo di Pisa Train (Training Arti Integrate per l’Attore contemporaneo).

La vera scommessa di questa interpretazione del Canto di Natale di Dickens è nel toglierlo dal Natale e immergerlo nel quotidiano.

Il racconto dell’antieroe Scrooge ci intriga perché tocca molteplici corde e contraddizioni del nostro modo di vivere. Scrooge, un avido uomo d’affari, capisce i valori importanti della vita solo dopo essere stato visitato dai fantasmi suscitati dal suo vecchio sodale. Sono gli incubi del suo passato, del suo presente e del futuro, e non possono essere relegati alla notte di Natale dove tutti siamo più buoni per definizione.

La storia scritta da Dickens ,la sua morale,la sua condanna di alcuni aspetti della società industriale, il contrasto fra i padroni del vapore e gli sfruttati , come l’impiegato Bob e il nipote ,fra poco compirà “180” anni ma ci ammonisce ogni giorno: le nostre azioni piccole e grandi, incidono sul futuro di tutti noi.

A questo spettacolo partecipano tre spezzini: il regista, Riccardo Monopoli, il professore voce e canto, Gianluca Pezzino e una delle allieve, Laura Boriassi.