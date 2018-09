Scrittura creativa, un workshop con Giacomo Pinelli

La Spezia - Giacomo Pinelli propone "Pagine da imbrattare", workshop di scrittura creativa. Un laboratorio dedicato a tutti coloro che vogliono stimolare creatività e fantasia e cimentarsi nell’arte del narrare. Senza la pretesa di insegnare a scrivere, ma mosso dalla convinzione che ogni storia valga la pena di essere raccontata, Pinelli articola il progetto in cinque incontri, della durata di tre ore ciascuno, durante i quali i partecipanti avranno modo di conoscere più approfonditamente i diversi utilizzi della parola nei vari campi dell’arte e della cultura.

Oltre a cimentarsi ogni sera in esperimenti di scrittura creativa, i partecipanti porteranno a compimento un racconto lungo che sarà pubblicato sul blog Giacomo Pinelli Narratore.



Il workshop comincerà a fine ottobre, avrà cadenza settimanale e si svolgerà presso la libreria Ricci, in Via Domenico Chiodo 107. Il costo dell’iscrizione è di 100 (cento) euro per l’intera durata del laboratorio.



Per iscrizioni e informazioni chiamate i numeri:

339 17 62 310

o scrivete a :

giacomopinelli75@gmail.com