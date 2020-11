Scritte con lo spray sull'antica chiesa di Santo Stefano a Marinasco

La Spezia - Più di mille anni di storia stratificata attorno alla Chiesa di Santo Stefano Protomartire. Ma non è destinata a passare a farne parte la pulsione adolescenziale che ha mosso la mano dell'autore della scritta che ha imbrattato negli scorsi giorni uno dei muri dell'antico edificio di Marinasco. A denunciare lo scempio la professoressa Enrica Salvatori, docente dell'Università di Pisa e presidentessa della Società Storica Spezzina, che ha rivolto una lettera al Comune della Spezia e alla Soprintendenza ligure per chiedere un intervento.

"La segnalazione, con corredo di foto, ci è arrivata da un nostro socio. Siamo consapevoli che l’edificio è della Curia, tuttavia è anche un bene di enorme importanza simbolica e storico-culturale per il comune e la provincia della Spezia, essendo stata per lungo tempo - come è noto - una pieve importante, attestata fin dal X secolo", si legge nella lettera.

La scritta, fa notare la storica, ha oltretutto deturpato uno dei muri più antichi del manufatto, oggetto di diversi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Non è purtroppo il primo caso di vandalismi subiti da uno dei beni storici più importanti della provincia. La chiesa, da cui si gode una vista spettacolare sulla città e sul golfo, è da sempre meta di innamorati in cerca di romanticismo.