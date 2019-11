Scaramuccia premiato per la "Ricerca storica" dalla Società Dante Alighieri

La Spezia - La settimana scorsa la Società Dante Alighieri nel corso di una cerimonia tenutasi nella biblioteca del liceo classico “Lorenzo Costa”, ha premiato alcuni concittadini che si sono distinti per la loro attività volta ad incrementare il senso di appartenenza al territorio: da alcuni alunni della scuola al giornalista Amerigo Lualdi, dalla dottoressa Claudia Ceroni, presidente della locale Fondazione, ad Alberto Scaramuccia che da anni è collaboratore della nostra testata.

Andati a intervistarlo, ci ha subito mostrato con orgoglio la pergamena con la motivazione del premio, un crest con il logo della Società e la scritta che sintetizza accanto al suo nome il perché del riconoscimento: la “Ricerca storica”.



Sei contento di questo premio?

“Ovviamente sì. È giunto tanto inaspettato quanto gradito. Inaspettato perché fino ad ora le Istituzioni cui spetta il mantenimento e la diffusione della spezzinità si sono, di fatto, dimenticate di me: non tanto come persona, ma come valorizzazione dell’indagine ricerca che conduco ormai da diversi lustri. Non mi se ne chieda il motivo, ma è sufficiente vedere quante volte (pochissime, meno della dita di una mano) chi di dovere è ricorso alle mie conoscenze che non sono naturali o fortuite, ma frutto di lavoro perché stare ore a leggere i documenti, anche se per me costituisce un passatempo, è anche fatica fisica. Per questo il riconoscimento è arrivato oltremodo gradito e per questo ringrazio ancora gli amici della Dante, dal Presidente Cavalier Baldi ai membri del Consiglio fra cui conto anche qualche caro amico. Ma sono presuntuosamente convinto che nel riconoscimento attribuitomi l’amicizia conti davvero poco”.



Quali sono i documenti che consulti?

“Ovviamente, mi sono formato sui classici della letteratura spezzina. Poi le mie fonti principali sono diventate gli antichi periodici spezzini che l’Amministrazione ha intelligentemente digitalizzato e messo in Rete così che sono facilmente fruibili. Quel sito è una grande miniera a cielo aperto dove ad ogni passo inciampi in una pietra preziosa, una notizia che per qualche motivo rivela una verità finora tenuta nascosta o trascurata. Per questo, quanto scrivo dopo aver verificato la bontà dell’informazione, non di rado va contro corrente: non perché io sia di natura bastian contrario, ma perché sono i documenti a dire quella verità che può sembrare scomoda ma è la realtà del passato”.



Dunque, è nella ricerca che trovi il perché del premio?

“La ricerca deve esserci, è il primo passo, ma non l’essenziale”.



Quali altri elementi concorrono?

“Innanzitutto, dev’esserci chi ti dà fiducia e ti pubblica. La casa editrice che soprattutto ha editato i miei lavori è la “Edizioni Cinque Terre” che da sempre mi ha sostenuto proponendomi al mercato: da quando ne era responsabile il professor Salvatore Di Cicco all’attuale gestione del dottor Paolo Zappa, non ho mai trovato la porta chiusa. Sono due amici carissimi a cui rivolgo i più affettuosi ringraziamenti: se non fossero stati convinti di quello che faccio e della motivazioni che stanno dietro, non avrei pubblicato nulla. Ma non vanno dimenticato tutti gli altri amici di Via Fratelli Rosselli. Li riassumo tutti con il nome di Cristina che è un’instancabile addetta al marketing sperando che Monica, Alessandro e tutti gli altri dello staff non se ne abbiano troppo a male”.



Così qua alla Spezia ti ha pubblicato solo le Cinque Terre?

“Non posso dimenticare la Moderna Edizioni che cinque anni fa ha pubblicato “Spezia 1913 – Due battesimi”, un libro dedicato al varo della corazzata “Andrea Doria”, il varo più fastoso mai visto alla Spezia, e all’inaugurazione del monumento a Garibaldi, cerimonia che spezzò la città in due. Una delle tante verità scomode di cui non esisteva memoria. Anche l’ultimo libro, “Arsenale”, presentato a Libriamoci 2019, fa luce su questioni su cui è stata costruita una vulgata non aderente al vero”.



E poi più nessun altro?

“Qua nella mia città no. Pubblico la narrativa su Amazon, attività da cui ricevo soddisfazioni compresa la proposta di traduzione in americano dei miei lavori per i tipi di “America Star Book”. Stiamo trattando”.



Che altro puoi dire sulla tua attività?

“Ho ringraziato chi mi pubblica ed ora vorrei ringraziare il mio pubblico che mi legge e mi sostiene. Vedi io non ho editori altolocati che, senza confrontarsi con il mercato, producono edizioni lussuose destinate il più delle volte a restare sugli scaffali delle librerie di casa. Fanno bella figura, sono edizioni lussuose, carta patinata e di fine grammatura, ma sono destinate a raccogliere polvere mantenendo magari anche le pagine intonse. Le biblioteche che preferisco sono le mani di chi impugna i libri che scrivo per confrontarsi con quello che legge. Sono librerie quelle su cui mai cade la polvere”.



Hai spiegato i perché del tuo lavoro. Che cosa hai in produzione per il futuro?

“Con il dottor Piergiorgio Cavallini, il carissimo amico Pigi, eccellente dialettologo, abbiamo in cantiere un libro con le diciassette poesie scritte in italiano da Ubaldo Mazzini, su cui si sa proprio ben poco, quasi nulla. Abbiamo preparato il libro con un’edizione critica ed un saggio introduttivo in cui, fra l’altro, viene fuori quando nella stampa sprugolina per la prima volta compare la parola “gamin” e quando, poco dopo, la prima firma con quel nome, ovviamente scritto in maiuscolo. Ma spero anche che si pubblichino le 13 lettere che nel 1923 Prospero De Nobili scrive agli amici spezzini da Antibes dove risiede e che la ricerca ha finora colpevolmente trascurato perché non legge i documenti”.



Allora, in bocca al lupo!

“Certamente. Ma basta che sia Lupo Alberto!”.