Scaramuccia: "L'incontro tra Chiodo e Cavour non fu certo fortuito"

La Spezia - La stampa cittadina ha pubblicato ieri un comunicato stampa del Comune in cui si dice che la storia dell’Arsenale verrà divulgata anche tramite una raccolta di figurine. L’iniziativa nata da una comunione d’intenti di Amministrazione Municipale e Marina Militare, è indubbiamente una cosa positiva come qualsiasi altro progetto che promuova la conoscenza del passato del territorio e delle modalità con cui si è pervenuti alla sua configurazione in atto. Sono da tempo convinto, infatti, che sapere come sono andate le cose è un potente strumento identitario che rafforza lo spirito di appartenenza.

Tuttavia, occorre spiegare le cose in maniera corretta.

Nel saluto del Signor Sindaco Peracchini contenuto nella prefazione dell’album, sta scritto che l’Arsenale fu una ripresa del progetto di Napoleone realizzatosi “grazie al fortuito incontro [di Cavour] nella nostra città con Domenico Chiodo nell’aprile del 1860”.

Ma che fortuito, Signor Sindaco!

Alberto Ferrero della Marmora, nobile, ufficiale napoleonico e poi sabaudo, Senatore del Regno di Piemonte, attesta che Torino pensava ad uno stabilimento militare nel Golfo già dai primi anni Quaranta dell’Ottocento. La Commissione D’Arcollieres che si espresse positivamente sulla congruità del Golfo ad accogliere un arsenale, pubblica i suoi lavori il 27 luglio 1849. L’allora Maggiore Chiodo riceve da Cavour l’incarico di stendere progetti dell’impianto militare nel 1857: dopo le prime idee, sabato 14 aprile 1860 consegnerà la stesura definitiva del progetto del’Arsenale a San Vito. In quanto al loro incontro nell’aprile di quell’anno (tralascio la questione se ci fu ed in quali termini, argomento su cui mi sono già abbondantemente espresso) ma Lei pensa veramente, Signor Sindaco, che un qualsiasi Presidente del Consiglio dei Ministri faccia le cose fortuitamente? Tanto più uno come Cavour.

Lei scambia la casualità con la causalità: le due parole sono simili, ma la sostanza è diversa.

Già è cosa difficile avvicinare i bambini su questi argomenti; almeno, si dicano loro cose esatte!



ALBERTO SCARAMUCCIA