Sbarca alla Spezia #ilsuonodelsecoloontour

La Spezia - Un’onda di energia circolare tra palco e pubblico, uno show-indagine sulla storia e l’attualità del rock come acceleratore di valori tra i giovani, uno storytelling corredato da video (non solo musicali) ed esecuzioni live delle canzoni che hanno fatto la leggenda del costume e della cultura nella seconda metà del Novecento.



Tutto questo è #ilsuonodelsecoloontour, il fortunato format teatrale nato come ideale estensione de “Il suono del secolo - Quando il Rock ha fatto la storia”, il volume edito da Mursia nella collana Leggi RTL102.5 bestseller di vendite dell’anno, scritto dal giornalista e conduttore radiofonico Stefano Mannucci.

Quella dell’autore non è una mera presentazione sul palco del proprio libro, bensì uno spettacolo itinerante destinato a tastare il polso della città in cui di volta in volta ha luogo, per capire cosa significhi - soprattutto per i millennials, gli adolescenti di oggi - questa musica che in tempi diversi ha convinto i loro fratelli maggiori, i padri e perfino i nonni a tentare di cambiare il mondo, attraverso movimenti pacifisti, mobilitazioni, sfide e provocazioni nei confronti dell’ordine costituito. Il racconto di Mannucci non è l’ennesima “storia del rock”, semmai è un faro acceso su quei grandi eventi globali del recente passato e del presente che sono stati influenzati dal grande rock, Dalla guerra del Vietnam messa sotto pressione da John Lennon, ai Beatles che restituiscono vitalità all’America dopo l’assassinio di John Kennedy, fino alla riscossa gridata nelle canzoni di Springsteen dopo le Torri Gemelle o il grido di dolore degli U2 dopo il Bataclan.



Oltre al Comune della Spezia che ha concesso il proprio patrocinio, per lo spettacolo della Spezia, sono state coinvolte realtà culturali come l’Associazione “Levante” (con il Presidente Franco Bardelli) che ha sostenuto l’iniziativa e il Gruppo “LaAv” (Lettori ad Alta Voce) rappresentati da Patrizia Fiaschi e Beppe Mecconi).

Ma anche e soprattutto la voce e la musica del Liceo Musicale “V. Cardarelli” rappresentato da due classi (4^ e 5^ M) accompagnate dal Prof. Marco Montanelli, che eseguiranno alcuni storici brani rock. L’evento è stato ideato dallo speaker-giornalista spezzino Lorenzo Dardano, voce insieme a Stefano Mannucci di Radiofreccia, l’emittente rock del Gruppo RTL 102.5. La regia (audio/luci) è affidata alla Master Tecnica di Massimiliano Passalacqua.