Sassofoni alla Mazzini col ‘Saxie Quartet’

La Spezia - Con la riapertura al pubblico, nel marzo scorso, della Biblioteca civica Mazzini, riprende il tradizionale appuntamento natalizio che quest’anno prevede l’iniziativa ‘Sassofoni in Biblioteca’, un concerto a ingresso libero del Quartetto ‘Saxie Quartet’, in programma sabato 14 dicembre alle 17.30. I quattro sassofonisti si esibiranno nella sala di lettura del piano nobile della Palazzina Crozza, sede della biblioteca. La musica vibrerà tra le svariate file di libri antichi inseriti nelle magnifiche scaffalature d’epoca che formano l’incantevole tappezzeria della sala.



I musicisti che compongono il quartetto sono: Marco Falaschi (sassofono soprano), Giorgia De Rossi (sassofono contralto), Francesca Corsi (sassofono tenore), Gemma Adorni (sassofono baritono) che da oltre dieci anni collaborano esibendosi per importanti associazioni musicali e festival. Il ‘Saxie Quartet’ partecipa all’apertura della rassegna dei concerti ‘Primavera in musica’, promossa dalla Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi e nell'estate 2019, ha aperto la 65esima edizione del Festival Puccini a Torre del Lago. Suoneranno brani tratti dal loro repertorio (H. Purcell, G. Bizet, D. Shostakovic, R. Di Marino, D. Brubeck, G. Gershwin, S. Joplin). Non mancherà un brindisi di Natale con scambio di auguri.