Sapori Verticali & Vincomics, la scommessa di Levanto

L'unione fra vino e fumetto si suggella nel borgo della riviera: un sommelier e un critico di fumetti “lavoreranno” fianco a fianco. E per la prima volta dopo il restauro, l’ex-Casinò riapre al pubblico.

La Spezia - Dal 19 al 21 ottobre 2018, grazie al mariage con "Sapori Verticali", il borgo di Levanto ospiterà la prima edizione di Vincomics – Storie fatte di vino, una manifestazione che unisce culturalmente e giocosamente vino e fumetto. Per un weekend il centro storico sarà animato da incontri con grandi firme del fumetto e sommelier, conferenze, mostre e

degustazioni che avranno come tema portante il rapporto tra il vino e la Nona Arte. Vincomics (ideato dalla società di progettazione culturale e comunicazione Balloonwine) è gemellato con la 2a edizione di Sapori Verticali,

annuale kermesse eno-gastronomica attenta alla cultura e alle eccellenze di Val di Magra, Val di Vara, Cinque Terre e Baie del Levante, promossa dalla levantese Cooperativa di Comunità Officine del levante e che ambisce a rinnovare il successo di pubblico dell’edizione 2017, attraverso una crescente partecipazione e gradimento da parte di ospiti ed operatori.



Vincomics ibrida enogastronomia, fumetto e comunicazione, affermandosi come momento d’incontro unico nel suo genere, componendosi in un inedito e innovativo modello di festival, i cui protagonisti sono il vino e il fumetto: una compenetrazione che può contribuire alla promozione per immagini, come già successo in Francia, Spagna e altri Paesi.

L’enogastronomia, elemento di tradizione e cultura, è prodotto tra i più universali del paniere delle qualità alimentari e segno di eccellenza italiana nel Mondo; Fumetti e Graphic Novels, arte e medium narrativo in esponenziale crescita, si

stanno sempre più consolidando quale strumento e opportunità di aggregazione, approfondimento ed educazione. Ogni prodotto ha una distinta e personale storia da raccontare: narrare ad esempio un vino e comunicarlo significa non solo descriverne le caratteristiche, ma anche dar conto del territorio di cui è espressione, storia e cultura. Fumetto e graphic novel, affermatosi attraverso temi importanti e autori significativi, acclamati da pubblico e critica, sono narrazione e cultura, comunicazione che valica i propri confini disciplinari, per qualità artistica a cavallo tra le arti narrative e grafiche.



In terra di Liguria, ecco così nascere un’ideale celebrazione della stagione di chiusura delle vendemmie e, al contempo, uno stuzzicante “aperitivo” della grande kermesse di LuccaComics che si svolge in conclusione al mese di Ottobre.

Il calendario di Vincomics 2018 si concentrerà nei giorni di venerdì, sabato e domenica 19, 20 e 21 ottobre. Le attività programmate garantiscono un’esperienza inedita, ove gli incontri di vino e fumetto apportano mutuamente valore aggiunto secondo i principi di una degustazione di qualità. Diciannove protagonisti del fumetto, 4 mostre, 4 conferenze, 4 workshops, uno spettacolo, vari eventi, degustazioni e cene tematiche con numerosi espositori, editori, autori, produttori di vino e di sapori locali.



Gli ospiti. Saranno presenti Paolo Bacilieri, Anna Brandoli, Daniele Caluri, Alfredo Castelli, Paolo De Lorenzi, Aldo Di Gennaro, Francesco D’Ippolito, Andrea Ferraris, Andrea Freccero, Joshua Held, Enrico Macchiavello, Riccardo Mannelli, Enzo Marciante, Ivo Milazzo, Franco Saudelli, Laura Scarpa, Silver, Angelo Stano, Silvia Ziche. Gli spazi sotto la Loggia Medioevale, in pieno centro storico, diventeranno un vero e proprio Artist Alley, dove gli autori ospiti si alterneranno, nelle giornate di sabato e domenica, per dedicare i loro libri e i sottobicchieri realizzati in

esclusiva per il Festival. Davanti alla Loggia, in piazza del Popolo, una ventina di tavoli presenteranno eccellenze dell’eno-gastronomia locale. Agli autori di fumetto si aggiunge un sommelier di fama internazionale, Filippo Bartolotta, che presenterà il suo nuovo libro “Di che vino sei?” nel corso di una performance che prevede una degustazione guidata. Non mancheranno critici di settore come Boris Battaglia, Virginia Tonfoni, Ferruccio Giromini e Renato Pallavicini.



Gli incontri. Dal venerdì alla domenica il salone dell’Ospitalia, accanto alla Loggia, ospiterà piccole conferenze che trattano di vino e fumetto. Ad animarle saranno prestigiosi autori e critici della scena del fumetto nazionale. Tra questi: Alfredo Castelli, storico sceneggiatore italiano, autore di Martin Mystère, racconterà del vino nel fumetto; Anna Brandoli e la figlia Sabrina racconteranno l’esperienza diretta di due scelte diverse; Boris Battaglia ci parlerà del rapporto tra Corto Maltese e i vini; Joshua Held e Ferruccio Giromini parleranno di comicità, vignette ed etichette. La sera di venerdì 19 ottobre all’Auditorium, "Diario di un astemio alcolista", tratto da un racconto autobiografico di Jack London, performance per la voce recitante di Vittorio Ristagno, da un’idea realizzata di Fausto Cosentino: una rappresentazione perfettamente in tema tra letteratura e gradi alcolici, esempio da non seguire. La sera di sabato 20 ottobre, il salone ospiterà un dibattito che metterà a confronto arte e mestiere del fumetto. L’occasione sarà offerta dalla pubblicazione del libro di Ivo Milazzo “L’emozione delle immagini” (NPE).



La mostra mercato. Per la prima volta dopo il restauro, l’ex-Casinò riapre al pubblico. Nei tre giorni del Festival ospiterà, al primo piano, una mostra mercato con stand di editori, commercianti di originali, collezionisti, autori e, per un terzo degli stalli, di alcune importanti cantine. Al piano terra l’Enoteca Regionale accoglierà i visitatori proponendo una vasta scelta dei migliori vini della regione.



I workshop e le mostre. Nel mezzanino dell’Ospitalia si terranno quattro workshop a cura di Scuola di Fumetto di Chiavari, di Scuola Internazionale di Comics di Genova e di Scuola Online ComicOut. Due saranno incentrati sul fumetto, uno sul dipingere col vino, il quarto sarà un corso per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Ospitate nello Spazio Luzzati dello storico Palazzo del Comune, sono quattro le mostre inserite nel programma del Festival. Tutte proporranno al

pubblico materiali originali e installazioni. Verranno inaugurate il 12 ottobre 2018 e si chiuderanno domenica 21 ottobre. Nel dettaglio si tratta di - “Etichette d’autore” presenterà le etichette per vini francesi e svizzeri realizzate da Vittorio Giardino, a tutti gli effetti delle ricche miniature; “Di madre in figlia”. Una mostra di originali che racconta la storia di una grande artista, Anna Brandoli. Sua figlia, Sabrina, si è dedicata all’allevamento e alla vinificazione. Madre e figlia saranno inoltre protagoniste di un incontro e confronto, con degustazione; “Quando l’etichetta fa ridere”. Joshua Held, autore del manifesto del Festival, è un disegnatore comico che ha trattato il vino in vignette ed etichette. In mostra

esporrà originali, installazioni e animazioni; “8 grandi firme colorano il vino”. Otto grandi autori di fumetto (tra i quali

Giardino, Toppi, Altuna, Prado e Altan) hanno reso omaggio al Sagrantino, il vino ospite d’eccezione del Festival, disegnando delle particolari e raffinate etichette, destinate a edizioni del tutto speciali. La mostra è curata da Claudio

Ferracci.



In città. La possibilità di degustare e “capire” un fumetto come un buon vino è tra gli obiettivi della manifestazione che inaugura, con questa edizione, una nuova formula: per la prima volta un sommelier e un critico di fumetti “lavoreranno” fianco a fianco. Saranno, infatti, i protagonisti di una serie di degustazioni che si svolgeranno presso ristoranti ed enoteche. Occasioni che permetteranno ai partecipanti di assistere a una lezione di degustazione, tenuta da sommelier, e all’analisi-degustazione di una tavola di fumetto di grandi autori tenuta da un critico. Sempre con lo stesso scopo verranno organizzate due cene d’autore, che permetteranno ai lettori, ai fan e ai curiosi di condividere la tavola con autori del fumetto, chiacchierando con loro della Nona Arte e degustando vini e piatti locali (diversi ristoranti cittadini, tra l’altro, proporranno menù tematici). Ultima, ma non meno importante, tappa di questo percorso saranno le scoperte in sede, vere e proprie lezioni sulla nascita del vino a partire dal vigneto e dalla cantina. Nella stessa occasione due autori racconteranno di come nasce una storia a fumetti. Sabato 20 e domenica 21 ottobre Piazza del Popolo ospiterà il Mercato delle Eccellenze. Assaggi, degustazioni e buoni sapori, grazie all’eccellenza e ai prodotti dell’enogastronomia locale. Da Sestri Levante a Levanto, dalle Cinque Terre, dalla Lunigiana e dalla Val di Vara.

Saranno presenti Azienda Agricola Ca’ Marcantonio, Azienda Agricola Cascine Bosche, Azienda Agricola Santa Giulia, Cà du Ferrà, Cantina levantese, Cantina Nardi, Cantina Rossomontale, Casa del diavolo, Case Lovara FAI, Taverna del Vara, Cooperativa 5 Terre, Cooperativa Olivicola Sestrese, Cooperativa Vallata di Levanto, Enoteca Vinum, Eremo di Buto, Incucina dell’hotel Andrei a, La Polenza, Neo Aristeo, Terre di Levanto, Patata di Pignone, Possa, Primaterra, Vermenting, il pulmino Wolkswagen anni ’70 di Ina Bagnasco..