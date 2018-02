Sanlorenzo presenta il volume 'Stile a bordo'

La Spezia - Sanlorenzo, vero e proprio atelier della nautica, è il protagonista del nuovo volume “Stile a bordo” di Decio Giulio Riccardo Carugati e pubblicato da Mondadori Electa, che è stato presentato nella giornata di ieri presso la libreria Galleria Rizzoli a Milano.

Un elegante volume dedicato al racconto dell’eccellenza di Sanlorenzo e dell’innovativo approccio che, nel corso degli anni, ha permesso all’azienda di ampliare il proprio immaginario aprendosi, prima al mondo in questo ambito, a realtà differenti ma che parlano linguaggi affini, come l’arte e il design.

Una scelta che ha portato Sanlorenzo a rivoluzionare il modo di “vivere a bordo”, senza però tradire il proprio stile che da sempre si distingue per un’eleganza senza tempo e per la semplicità delle forme, espressione di un lusso raffinato, mai gridato, splendidamente illustrato in questa raccolta attraverso le immagini dei progetti di interior a cura di firme autorevoli del mondo del design e dell’architettura e frutto della stretta collaborazione con le aziende che rappresentano l’eccellenza del design internazionale.





Grazie alla gestione del Presidente Massimo Perotti e al ruolo di Sergio Buttiglieri, Style Director yacht division dell’azienda, Sanlorenzo ha infatti percorso strade nuove e inaspettate: la volontà di uscire da consuetudini cristallizzate ha dato vita alle collaborazioni con Dordoni Architetti, Antonio Citterio Patricia Viel e Piero Lissoni che hanno prodotto una totale rivoluzione dei codici estetici della progettazione nautica, attraverso l’adozione di una serie di innovazioni e stilemi che hanno permesso di portare a bordo il concetto di “home living”.



Fondamentale il ruolo delle aziende di design che hanno studiato per Sanlorenzo soluzioni ad hoc, adattando i propri prodotti nelle caratteristiche tecniche, nei materiali e nelle soluzioni costruttive alle esigenze marine come Boffi, Artemide, Paola Lenti, Ivano Redaelli, Edra, Minotti, Flexform, Penelope Oggi, Roda, B&B Italia.



Immancabile in questo racconto, il richiamo dell’autore ai grandi maestri del mondo del design e dell’arte, le cui opere e icone, protagoniste dei progetti di interior degli yacht Sanlorenzo, sono accuratamente selezionate dal centro stile interno insieme all’armatore, coinvolto attivamente in ogni step della progettazione.

La vocazione per il design si affianca infatti in Sanlorenzo alla grande sensibilità nei confronti del mondo dell’arte. A testimoniarlo le iniziative attivate negli ultimi anni in collaborazione con Tornabuoni Arte, in occasione di Art Basel Miami 2016 e della 57. Biennale D'Arte, e con la Triennale di Milano durante il FuoriSalone 2017.