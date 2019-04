Sandro Giacobbe al Civico, biglietti ancora disponibili

L’incasso sarà devoluto ai bambini che hanno perso i genitori nel crollo del Ponte Morandi.

La Spezia - Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto di Sandro Giacobbe che si terrà lunedì 29 aprile al Teatro Civico della Spezia alle 21 il cui ricavato andrà a favore dei bambini che hanno perso i genitori nel crollo del Ponte Morandi di Genova. Subito dopo la tragedia che ha colpito non solo Genova ma l’intero Paese, Giacobbe ha ideata e realizzato il progetto di solidarietà "Noi per voi" con la finalità di aiutare i bambini rimasti orfani dopo i tragici fatti del 14 Agosto scorso.



E tra le molte iniziative organizzate c’è anche la serata che si terrà alla Spezia il 29 aprile al Teatro Civico. Un evento al quale l’amministrazione Peracchini ha dato sostegno e supporto mettendo a disposizione il teatro. Dal 24 agosto (10 giorni dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova), attraverso alcune iniziative sportive e musicali Giacobbe ha raccolto i primi 14.000 euro che sono stati già donati il Natale scorso ai bambini figli delle vittime del Ponte.



In tutto le famiglie colpite dalla tragedia sono cinque: tre di Genova, una di Napoli ed una Moldava ma residente in Trentino, ed i bambini rimasti orfani sono undici. Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19. È possibile acquistare i biglietti anche on line sul sito www.vivaticket.it. Costo del biglietto 12 euro intero e 6 euro ridotto.