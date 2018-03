San Giuseppe, una motonave del '55 si trasforma in museo

A bordo sarà allestita una mostra di documenti d’epoca inediti del museo riguardanti le imbarcazioni e gli aliscafi della Spezia.

La Spezia - Come da tradizione, in occasione di San Giuseppe, festa del patrono cittadino viene organizzato un evento dedicato al motorismo storico industriale. Quest'anno, nel segno della collaborazione tra associazioni, l'evento sarà co-organizzato fra Museo dei Trasporti Autofilotranviari ed Associazione Fitram ed ospiterà una delegazione di autocarri dell'Aite (Associazione Italiana Trasporti d'epoca). La manifestazione ospiterà anche una motonave del 1955 di proprietà dell’Associazione Life On The Sea Onlus. L’imbarcazione in questione è uno dei battelli di linea, l'Ibis della Fitram, che prestò servizio per conto dell’azienda di trasporto pubblico locale anni indietro. A bordo sarà allestita una mostra di documenti d’epoca inediti del museo riguardanti le imbarcazioni e gli aliscafi della Spezia. In piazza Europa saranno presenti oltre che a bus d'epoca e camion i nostri stand con esposte le immagini d’epoca e cimeli. L’appuntamento è dunque per sabato 17 e domenica 18 marzo.