San Giuseppe, da De Lisi la festa comincia venerdì

La Spezia - Dal Bar De Lisi di Via Persio il weekend di San Giuseppe inizia venerdì 16 in collaborazione con e20 e radio nostalgia per "Un friday night" con i fiocchi con Mirco Alfonsetti, Andrea Secci, Giovanni Rosanna e Joe Mazzola dalle ore 20 aperitivo a buffet o apericena servita... il tutto in diretta per la prima volta su radio nostalgia. La serata proseguirà fino a tardi aspettando la fiera!

Sabato 17 speciale notte bianca “the ritual: "Come ogni anno trasformeremo via persio come a copacabana ...al carnevale...dalle ore 20 in collaborazione con la new generation sound di Valentino Ciuffardi (serafino dj) aperitivo a buffet o servito e si ballerà fini alle 2

Domenica 18 continua la festa con i ragazzi della lunigiana cale &Nico che presenteranno un dj set e karaoke alternato per tutti i gusti ci sara’ Da divertirsi...

info 3935155826 Angelo De lisi

oppure 0187/21808