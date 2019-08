Saltando nella storia, tre giorni di rievocazioni

La Spezia - Per la prima volta nella sua rocambolesca storia la città della Spezia ospita una rievocazione. Una rievocazione definita "multi-epoca" dagli organizzatori del "La Spezia History Time" che coinvolgerà il centro storico nelle giornate del 6-7-8 settembre. Ai giardini monumentali e in particolare al Palco della musica saranno presenti accampamenti di diverse epoche mentre in centro storico verranno proposti una serie di spettacoli itineranti che allieteranno le tre giornate. Dobbiamo immaginarci un pot pourri fra saltimbanchi, armati, danze storiche. Il programma è ormai in fase di definizione finale: quel che già si sa è che sabato 7 alle 21 si terrà una parata storica con partenza da Piazza Verdi e arrivo in Via Diaz con la banda della Marina Militare in testa al corteo. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sono previsti campi storici ai giardini e al palco della musica con attività didattiche e un'area di tiro con l'arco. Non mancheranno gli spettacoli itineranti nell'area che coinvolge Piazza Sant'Agostino, Piazza del Bastione Corso Cavour e Via Prione. Queste le compagnie protagoniste della rievocazione: White Company, Diavoli Rossi -Artisti di Strada, Danze Storiche, La Riverenza-ass.anticamassacybea, Compagnia della Picca e del Moschetto, ProDZopA, Arcieri dello Spino Fiorito, Black Bart Crew, Legio XII "Fulminata" / Lvdvs Aemilivs, Antichi Popoli, IGNES FATUI - La Compagnia dell' Alto Fuoco, Legio-III Italica-Concors/Tertia, Gruppo Storico Incisa 1514.



Organizzata dall'associazione di volontariato 'Tavola rotonda' di Carrara, che da anni organizza in varie città eventi di questo tipo, la manifestazione spezzina seguirà un percorso filologico che inizierà dal periodo romano fino alla metà del XIX secolo. In diversi punti del capoluogo torneranno a vivere accampamenti romani, l'invasione vichinga, un villaggio del Basso Medioevo, le sfilate degli armati alla corte di Caterina De' Medici, le scorribande corsare del seicento, l'accampamento dell'esercito napoleonico, e ancora il passaggio delle truppe garibaldine. Completeranno il quadro laboratori, attività didattiche e spettacoli a tema che vedranno il diretto coinvolgimento del pubblico. Per organizzare la manifestazione la stessa associazione Tavola Rotonda ha richiesto un contributo di 20mila euro. Dal 29 agosto al 8 settembre, presso il molo Italia sarà inoltre visitabile il galeone Nao Victoria, replica fedele del galeone di Magellano.