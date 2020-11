Sale chiuse, ma sul web pronta una rassegna tematica dal titolo “Europa d’Essai”

La Spezia - Il prossimo 8 novembre si celebra la quinta edizione della Giornata Europea del Cinema d’Essai, una manifestazione organizzata da CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai) con il sostegno di Europa Cinemas, promossa in Italia anche da Fice e Mibact. Una giornata pensata per festeggiare il cinema continentale con incontri, anteprime ed eventi speciali nei cinema di tutta Europa, e che nella scorsa edizione ha contato la partecipazione di più di 600 cinema in 37 paesi. Lo staff dei cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi avrebbero voluto festeggiare e sostenere le sale nella promozione di questa giornata, e con la chiusura questa volontà è ancora più forte e necessaria. "Abbiamo preparato una rassegna tematica dal titolo “Europa d’Essai”, che sarà disponibile in esclusiva a partire dall'8 novembre sulla nostra piattaforma". Per info: www.miocinema.it