Sabato sera nel segno della cultura, con la Notte europea dei musei

La Spezia - I musei della Spezia aderiscono, sabato 18 maggio, alla 15esima edizione della Notte europea dei musei offrendo eventi e l’ingresso gratuito alle mostre e alle collezioni permanenti.

Inaugurata nel 2005 dal Ministero della Cultura francese, la Notte europea dei musei mobilita un numero sempre maggiore di musei, sul territorio nazionale così come in Europa. Diverse migliaia di musei offrono ogni anno concerti, spettacoli, mostre o eventi culturali.

Nel tempo di una notte, il pubblico ha l'opportunità di scoprire in modo insolito, festoso e divertente la ricchezza e la diversità dei musei europei.

Quest’anno l’evento – come spesso accade – coincide con la Giornata internazionale dei Musei Icom che si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.



I musei civici della Spezia aderiscono a questa iniziativa con alcuni appuntamenti speciali.



CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea

dalle 18 alle 23 ingresso gratuito alle mostre in corso Mondino a colori. La pittura dagli esordi al linoleum; Da Vedova a Vedova. L’opera grafica di Emilio Vedova della collezione Albicocco; Aidyn Zeinalov. My way to Italy. Una storia alla Spezia



ore 19.00 e 21.00 Tastin’ Paintings. A new way to taste painting and see wine.

Percorso polisensoriale sinestetico tra arte e degustazioni enologiche guidato dallo storico dell’arte Luca Bochicchio e dall’enologo e sommelier Jacopo Fanciulli.

I tour si tengono in italiano e in inglese.

È obbligatorio prenotarsi al Tastin’ specificando la fascia oraria prescelta telefonando al +39 0187 734593/727530 o scrivendo a cultura.comunicazione@comune.sp.it (attendendo conferma).

Info:

CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea

Piazza Cesare Battisti 1 – La Spezia

http://camec.museilaspezia.it/Eventi/agenda.html



Museo del Castello San Giorgio

dalle 21.00 alle 22.00 La Grande paleo-caccia al tesoro: all'interno delle sale del castello, sulle terrazze e nel parco, squadre di adulti e bambini si sfideranno nella ricerca del paleo-tesoro risolvendo giochi e indovinelli archeologici. La caccia è organizzata dal Museo delle Palafitte di Ledro (TN) all'interno del "Paleofestival 2019", il festival dell'archeologia sperimentale, appuntamento annuale del Museo del Castello di San Giorgio.

La caccia è gratuita, ma è richiesta la registrazione.

Info:

Museo del Castello

Via XXVII Marzo – La Spezia

+39.0187 751142

http://museodelcastello.spezianet.it



Museo Amedeo Lia

Visite guidate alle 21 e alle 22 alla mostra LUMEN. Tesori miniati dalle Collezioni Civiche. La mostra permette di osservare per la prima volta alcuni capolavori provenienti dalla Collezione Lia e dalla Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”. Si tratta di fogli e singole lettere, databili dal XIII secolo al Rinascimento, e di tre corali provenienti dal Convento di San Francesco della Spezia, prodotti e decorati negli ultimi decenni del XV secolo.

Info:

Museo Civico "Amedeo Lia"

Via Prione, 234 - 19121 - La Spezia

+39 0187 731100

http://museolia.spezianet.it/



Museo etnografico G. Podenzana

dalle 21.00 alle 23.00 apertura straordinaria del museo

ore 21.15 visita al restauro del Carpenino. In occasione del restauro conservativo della grande pala d'altare dipinta dal Carpenino nel 1539, Il Museo propone una visita guidata gratuita in cui si ripercorrerà la storia di una delle testimonianze artistiche più importanti del Cinquecento spezzino e si farà luce sulle tecniche di restauro utilizzate. Visita a cura di Giacomo Paolicchi, conservatore del Museo civico, e Daniela Frati, restauratrice.

La visita guidata si tiene in italiano e in inglese.

Info:

Museo etnografico

Via del Prione, 156 – La Spezia

+39 0187 727781

http://etnografico.museilaspezia.it





Museo del Sigillo

Ingresso gratuito alle collezioni permanenti dalle 21.00 alle 23.00

Info:

Museo del Sigillo

Via Prione, 234 - La Spezia

+39 0187 778544

http://sigillo.museilaspezia.it/