Sabato sera alla Skaletta "High 4 Hours"

La Spezia - "High 4 Hours" è un party project nato dal bisogno di condividere con tutti una determinata concezione di serata, spaziando fra i più variegati aspetti della black music per farla apprezzare a qualsiasi tipo di pubblico, divertire e divertirsi lasciando che sia il pubblico il vero protagonista. Accadrà sabato sera alla Skaletta Rock Club di Via Crispi: "Vogliamo che alle nostre feste le persone si sentano libere di esprimere se stesse davvero, sfoggiando gli outfit più sgargianti - spiegano gli organizzatori -, ballando come se nessuno li stesse guardando e sfogare, nel rispetto di tutti, tutto lo stress della settimana lasciandosi trasportare dalla nostra positività. La proposta musicale è davvero eterogenea: varia dal più classico HipHop all’attualissima scena Trap, passando per le declinazioni esotiche del genere come la dancehall jamaicana, la soca caraibica, il reggaeton e tutti i suoi sottogeneri sudamericani come per essmpio la moombahton (una versione “bass boosted” più elettronica e adatta ai club), senza tralasciare quelle tracce che hanno segnato la storia della musica contemporanea negli ultimi 20 anni oltre ai remix più esclusivi. Vogliamo ispirare ed essere ispirati a nostra volta, per essere sempre i più freschi sulla piazza. Tira fuori la festa".