Sabato pomeriggio al Nuovo con la 'Carmen'

La Spezia - Sabato 18 gennaio alle ore 15.00 sugli schermi del Cinema Il Nuovo della Spezia arriverà la 'Carmen', direttamente all'Opera National de Paris.



Opera in quattro atti (1875)

Musica di Georges Bizet

Libretto di Henri Meilhac, Ludovic Halèvy

Direzione musicale: Sir Mark Elder

Regia: Calixto Bieito

con Elina Garnca, Roberto Alagna, Maria Agresta, Ildar Abdrazokov

Opera cantata in francese con sottotitoli in italiano

“Carmen non si arrenderà mai, libera è nata, libera morirà”, grida l’eroina di Bizet a Don José alla fine dell’opera.

La regia di Calizto Bieito esprime come mai nessun altro ha fatto, questo desiderio incontenibile di libertà, coniugato alla necessità di vivere sempre più intensamente sul fio del rasoio.

Del personaggio di Merimee, la Carmen di Bieito conserva i contorni profondamente iberici e il temperamento ardente di coloro che vivono di piccoli espedienti. Ma l’uccello ribelle è fondamentalmente una creatura del nostro tempo. Vamp stuzzicante e ribelle, testimone della brutalità maschile e di quella della società in cui vive, Carmen vive al massimo, avida di vita.



Biglietteria: € 10 / € 8 / € 6