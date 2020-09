Sabato la premiazione della rassegna 'Fra gli ultimi del mondo'

La Spezia - Sabato prossimo alle 17.30 si terrà alla Spezia, nel salone del santuario francescano di Gaggiola, la premiazione della terza edizione della rassegna di poesia e prosa “Fra gli ultimi del mondo”, dedicata quest’anno alla figura femminile, con riferimento alle ingiustizie ed alle discriminazioni tuttora in atto in molti paesi. La giuria, presieduta da Paolo Stefanini, comunicherà i nomi dei vincitori. La rassegna è organizzata nell’ambito delle iniziative del premio spezzino “Montale fuori di casa”, ed in particolare della sua sezione “Mediterraneo”.