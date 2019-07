Sabato in Piazza Saint Bon saranno consegnati i premi del concorso "Fiabe sul golfo"

La Spezia - Dopo un'attenta valutazione da parte della giuria si sono definiti i premi per la 1a edizione del concorso letterario "Fiabe sul golfo" riservato a fiabe, disegni e fumetti dove protagonista è stato il nostro territorio. Ben 26 fiabe e 121 disegni hanno aderito ad un evento voluto dal Comune della Spezia ed organizzato da Made in La Spezia in collaborazione con Fondazione Telethon coordinamento della Spezia.



La cerimonia di premiazione, in occasione della festa del Fantin, avrà luogo sabato 13 luglio alle 19.30 in Piazza Saint Bon alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini e degli assessori Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi. Conduttore Enrico Colombo di Teleliguriasud con lettori fiabe gli attori Riccardo Monopoli e Simonetta Tuberoso.



I premi

1° classificato

Dario Petucco - Castelnuovo Magra

“La sirena del golfo”

2° classificato

Alberto Scaramucci - La Spezia

“Aigade”

3° classificato

Anna Luisa Tacoli - La Spezia

“I draghi preferiscono il mare”





Targa

Classe 1C - T.P. Don A.Mori

“Il polpo Michelino”

Targa

RSA Felicia - Coopselios

“Il gabbiano e la farfalla”

Targa

Casa di riposo Mazzini

“Arcobaleno sul golfo”

Targa

Classe 2 B - Don A. Mori

“Notte e giorno sul golfo”

“La guardiana spioncina”