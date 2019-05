Sabato di lirica al Teatro Civico con "La Traviata" di Verdi

La Spezia - Sabato 18 maggio alle ore 21,00 andrà in scena al Teatro Civico della Spezia l'Opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Produzione firmata dall' Ass.ne Coro Lirico La Spezia che ha concluso la rigogliosa stagione artistica 2018, raccogliendo entusiastici giudizi nella tournèe in Giappone.

Il Concerto, il cui ricavato devoluto al Centro antiviolenza Irene della Spezia, è stato presentato questo pomeriggio a Palazzo Civico dal Capo di Gabinetto del sindaco Peracchini, Alberto Giarelli, dal Direttore di Orchestra Bahaman Saless,, dalla regista Teresa Gargano, da Kentaro Kitaya, Presidente dell' Ass.ne Coro Lirico La Spezia e da Ezia Di Capua - Curatore dell'evento.



In questa edizione, la regia de “La Traviata” sarà affidata a due registi Renato Bonajuto e Teresa Gargano. Sul podio, a dirigere l’Orchestra Domenico Scarlatti e il Coro Lirico La Spezia, salirà il direttore Bahaman Saless. Protagonisti del melodramma verdiano saranno: Roberta Ceccotti, Kentaro Kitaya, Carlo Torriani, Maria Bruno. La scenografia sarà un elemento costante per tutta la durata dell’Opera e, avrà il difficile ruolo, insieme alle luci, di generatore semiotico: così il palcoscenico diverrà il prato della campagna nell’unico momento felice dell’opera o la sala delle feste dove si esibiscono le cortigiane ma anche la casa di Violetta morente. Stessa sobrietà si ritroverà nei costumi, ispirati all’Ottocento.



Al centro della storia – ambientata nella Parigi di metà Ottocento – la bella Violetta Valéry, che arriverà a sacrificare il proprio amore e addirittura la propria vita pur di salvare l’onore dell’amato Alfredo, dopo che Giorgio Germont, padre del giovane, le aveva intimato di troncare la relazione in nome della rispettabilità della famiglia. La solitudine della protagonista e la sua tragedia, l’eterno conflitto tra destino e desiderio, amore e redenzione, sono i temi principali di una delle storie più conosciute e amate al mondo.

In Teatro brindisi di “Benvenuto” per il pubblico offerto dalle ore 20,30 all'Urban Center.



LA TRAVIATA - INFO BIGLIETTI:

TEATRO CIVICO DELLA SPEZIA

Via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00