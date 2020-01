Sabato 25 appuntamento per i bambini al Museo del Sigillo

La Spezia - Sabato 25 gennaio, alle 16, al Museo del Sigillo è in programma un viaggio nelle atmosfere del Rinascimento attraverso i cinque sensi e il magico mondo dei libri di stoffa creati dall’Associazione culturale ‘Le Carlotte’.

Storie, personaggi e ambienti prenderanno vita, sotto le mani dei partecipanti, per rivelare un contatto con la realtà più ricco e diverso e ispirare le loro creazioni. I bambini potranno cimentarsi in un percorso bendato ascoltando musiche d'epoca e attorniati dai profumi più preziosi dei secoli passati per poi costruire e decorare uno scrigno per i loro tesori.



Percorsi e laboratorio per bambini dai 4 agli 11 anni anche accompagnati dai genitori.

Costo 5 euro a bambino, gli accompagnatori entrano gratuitamente.

Prenotazione obbligatoria al numero 0187 731100 oppure alla mail annanancy.rozzi@comune.sp.it