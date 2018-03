Ruota panoramica al Molo Italia, il Comune prepara le carte

Palazzo civico vuole riportare in città l'attrazione che tanto successo ha riscosso gli scorsi anni.

La Spezia - Dal 15 luglio al 15 agosto alla radice del Molo Italia torna la ruota panoramica, attrazione gradita da spezzini e non. O almeno questo è quel che vuole Palazzo civico, che emanerà un avviso pubblico per individuare il soggetto che si occuperà dell'installazione della ruota. Dovrà trattarsi di una realtà che negli ultimi tre anni si è occupata con profitto di spettacolo viaggiante. La ruota, che non dovrà superare i 50 metri d'altezza, è ritenuta dal Comune un'attrazione significativa. La collocazione di una ruota panoramica, spiegano da Palazzo civico, rientra "nel novero delle azioni di specifica valenza turistica finalizzate alla promozione dell'immagine della città della Spezia; infatti, nei periodi in cui è stata presente una ruota panoramica, si è potuto percepire un incremento di interesse sia da parte dei residenti sia da parte dei turisti, che numerosi sbarcano ogni settimana nei pressi della banchina, tanto da determinare positive ricadute in termini di valorizzazione dell'area ove era insediata e di percezione di nuove possibilità di svago offerte dal sistema turistico della città. Inoltre, l'area in oggetto è ritenuta la più idonea, sia per la vicinanza al mare, tanto da renderla particolarmente suggestiva e visibile da tutto il Golfo dei Poeti, sia perché è intento dell'amministrazione comunale valorizzare tutto il fronte a mare con operazioni turistiche e commerciali tese a renderlo sempre più attrattivo".