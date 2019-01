Rosella Latella presenta "Il viaggio verso Cuccagna" alla libreria Contrappunto

La Spezia - Oggi, domenica 20 gennaio alle 17.30, la psicoterapeuta e scrittrice spezzina Rosella Latella sarà presente alla libreria Contrappunto (Via Galileo Galilei) per presentare il suo nuovo saggio "In viaggio verso Cuccagna - I modi "altri" della mente".

Sarà l'occasione per scoprire e approfondire il concetto per cui l'Ayahuasca ti dà quello di cui hai bisogno, non quello che vuoi... e non è una cosa con cui baloccarsi...



Ingresso libero.