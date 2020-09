Rosanna Carletti presenta 'Volti dal passato'

La Spezia - La casa editrice Il filo di Arianna di Giovanni Rossi organizza una serie di incontri con gli autori nella nostra città. Si inizierà il 4 settembre dalle ore 16 alle 19.30, presso la Libreria Ricci di via Chiodo 107, con la scrittrice genovese Rosanna Carletti, fresca dei successi ottenuti dal 28 al 30 agosto alla Fiera del Libro LUCCA CITTA’ DI CARTA, dove la Casa Editrice Il Filo di Arianna è stata attivamente presente con i suoi libri e ben quattro presentazioni di diversi autori. Venerdì pomeriggio la Carletti parlerà del suo ultimo lavoro editoriale “Volti dal passato”.

Si tratta di una raccolta di racconti che ripercorrono storie, più o meno note, dell’Italia durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un’ Italia in evoluzione per la crescita, la ripresa economica e sociale, uno scenario abbastanza attuale oggi in un Paese che deve fare i conti con una pandemia che sembra dare poco respiro all’economia e alla socialità. La tenacia dei nostri padri, nonni, zii, può essere così profondamente importante da dare fiducia a figli e nipoti che oggi lottano per un futuro migliore!

Ovviamente la partecipazione è gratuita e assicura le necessarie precauzioni doverose in questo nostro periodo sociale. Ogni persona che vorrà arricchire questo evento con la sua gradita presenza e sostenere i nostri autori, riceverà una gradita sorpresa!

L’attività culturale della nostra Casa Editrice proseguirà con importanti appuntamenti nelle prossime settimane.

Potete visitare il sito della casa editrice www.ilfilodiariannaedizioni.eu ed inviare le vostre mail all’indirizzo scrivici@ilfilodiariannaedizioni.eu