Romeo e Giulietta dalla Royal Opera House al Nuovo

La Spezia - La tragedia di Shakespeare rivive nel balletto di Kenneth MacMillan intitolato Romeo e Giulietta, della Royal Opera House, distribuito da Nexo Digital, in diretta via satellite al cinema Il Nuovo (Via Colombo 99 La Spezia) martedì 11 giugno 2019, alle ore 20.15 (qui il trailer del film). l balletto di Kenneth MacMillan è ormai un classico moderno ispirato alla grande tragedia romantica di Shakespeare ambientata nella Verona del Sedicesimo secolo. I ballerini del Royal Ballet, Matthew Ball e Yasmine Naghdi, interpretano i giovani amanti in un balletto che offre uno straordinario pas de deux, oltre a scene corali tra cui combattimenti mozzafiato a colpi di spada. La coreografia racconta le emozioni della sfortunata coppia, che si innamora nonostante gli ostacoli posti dalle rispettive famiglie che porteranno al tragico epilogo. Il balletto di MacMillan è stato rappresentato ormai più di 400 volte da quando è stato presentato per la prima volta nel 1965 ed è diventato così un caposaldo del repertorio del Royal Ballet.