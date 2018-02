Romano Masoni all'atelier "Il Gabbiano"

La mostra "Senzastorie" rimarrà in visione fino all'8 marzo.

La Spezia - Si chiama "Senzastorie" ed è la mostra di Romano Masoni ospitata nei locali della galleria d'arte "Il Gabbiano" a partire dal prossimo 10 febbraio. Masoni nasce nel 1940 a Santa Croce sull’Arno, dove risiede e lavora. Abbandonati gli studi classici, frequenta la Scuola d’Arte Simi di Firenze. Pittore e incisore è “Segnalato Bolaffi 1981” per la pittura da Enzo Carli. Nel 1977 è fra i fondatori della rivista politica, cultura e immagine Il Grandevetro. Dal 1991 al 1999 è Direttore artistico del Centro di Attività Espressione di Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno. Nel 1998 è nominato Accademico per la Classe di Pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Nel 2000 è tra i fondatori de La Compagnia del Liberi Incisori e Varia Umanità di Santa Croce Sull’Arno.



Numerosissime le mostre personali e le partecipazioni a mostre collettive. Si ricordano nel 1975 La Nuova Generazione, X Quinquennale d’Arte di Roma; nel 1982 le personali al Centro Arti Visive di Palazzo Diamanti di Ferrara, all’Arsenale Medico di Pisa e le rassegne Pittura oggi in Toscana, Galleria Comunale di Arezzo e alla Fondazione Ragghianti di Lucca; nel 1988 le Biennali del Sacro nell’Arte Contemporanea al Palazzo Arcivescovile e all’Albergo delle Povere di Palermo; VI-VII-VIII Triennale dell’incisione, Palazzo della Permanente di Milano; nel 1992 The Book Twentieth Century Italy, Museo d’Arte Moderna di New York; nel 1996 personale alla Rocca Paolina di Perugia e IV Triennale mondiale delle Stampe a Chamalièrs; nel 1999 Incisione Pisana del Novecento, Limonaia di Pisa e Il Disegno in Toscana dal 1945 a oggi, Villa Medicea di Poggio a Caiano; nel 2000 Incisori per il Bisonte, Museo Marino Marini di Firenze e Il segno e la memoria, Biennale dell’Incisione contemporanea Italia/Slovenia, Comune di Mirano; nel 2002 personale al Museo Piaggio di Pontedera; nel 2005 Generazione anni Quaranta, Museo di Pieve di Cento; nel 2006 Galleria Inzabo, Norimberga; nel 2007 personale al Museo di Arte Moderna di San Gimignano; nel 2008 allestisce La Stanza della Memoria, un’istallazione multimediale permanente a Santa Croce sull’Arno; nel 2012 Architetture/Omaggio al Vasari, Galleria Pio Fedi, Firenze e nel 2012/2013 prima Biennale dell’Incisione italiana Carmelo Floris a Olzai in Sardegna. Nel 2015 Segni e Parole, Chiostro delle Stelline a Milano e Formicolii Pietrificati, Museo di San Michele degli Scalzi di Pisa; nel 2016 In Memory of Joseph Beuys, Galleria Il Gabbiano, La Spezia; nel 2017 Fondazione Vacchi, Castello di Grotti, Siena.



La mostra sarà ospitata dalla galleria di Via Ricciardi 15 fino all'8 marzo prossimo e l'inaugurazione è fissata per sabato 10 febbraio alle 18. Per saperne di più: galleriailgabbiano@gmail.com – 3338299027 – t 3387909454 – t 3397953399. Orari visite: martedì–sabato 17–20 | domenica, lunedì e festivi chiuso. Ingresso libero, accessibile autonomamente ai disabili.