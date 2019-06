Roberto Benvenuto vince il premio letterario "La Città della Rosa"

La Spezia - Roberto Benvenuto, avvocato, legale storico della Provincia della Spezia, di cui è stato responsabile per 25 anni del Servizio Sanzioni e che difese nel 2012 nel momento più difficile dinanzi al Tar del Lazio contro i tagli finanziari del Governo Monti, esperto in Diritto Ambientale e Legislazione Venatoria, è il vincitore del Premio Letterario “La Città della Rosa”, classificatosi al 1° posto assoluto della Sezione B Narrativa inedita, aggiudicandosi anche un contratto editoriale con le Edizioni Helicon di Arezzo che pubblicheranno il libro.



Il Premio organizzato dalla Associazione Culturale Toscana e Dintorni con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, e delle Associazioni La Brunella e il Cenacolo Letterario Internazionale Altre Voci ha visto numerose opere iscritte nelle 4 sezioni (Poesia Inedita, Narrativa inedita, Poesia Edita e Narrativa Edita) provenienti da tutta Italia.



Il racconto vincitore scritto dall’avvocato spezzino ha per titolo “La casa dello Studente”, è un affresco della Pisa universitaria della seconda metà degli anni 70, dove si svolgono le vicende di un gruppo di studenti provenienti da varie parti d’ Italia ed alloggiati nell’ albergo messo a disposizione dall’Opera Universitaria, dove nascono e si sviluppano rapporti e amicizie che poi si manterranno per tutta la vita, anche quando diventeranno adulti e professionisti.



Un racconto accattivante che descrive puntualmente l’atmosfera di quel tempo con attenzione ai dettagli che definiscono le caratteristiche dei 4 amici protagonisti, mantenendo il linguaggio vivace dell’epoca, in cui non si sono ancora spenti gli echi del '68.