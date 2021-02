Robert Fripp e i paesaggi sonori, questa settimana tocca alla Spezia

La Spezia - Cinquanta paesaggi sonori per cinquanta settimane. Un progetto nato durante la pandemia, con quasi tutta l'Europa in lockdown, per chiudere gli occhi e portarsi altrove in tempi di forti limitazioni agli spostamenti. Sono i Quiet Moments di Robert Fripp, chitarrista e compositore britannico di fama mondiale. Dal 1° maggio 2020, ogni venerdì, una nuova composizione viene pubblicata su DGMLive, Youtube, Spotify e tutti gli altri canali della sua etichetta Discipline Global Mobile. Ognuna delle composizioni associata ad una città che Fripp ha visitato durante la sua lunghissima carriera.

Questa settimana è toccato alla Spezia avere una decina di minuti di musica ambient a lei associata. La data a cui si fa riferimento è il 28 giugno del 2006. Quel giorno Fripp fu ospite del Pop Eye Festival, esibendosi in Piazza Mentana come Robert Fripp Soundscapes & The League of Crafty Guitarists."La mia Quiete, dopo oltre cinquantuno anni da musicista professionista in tour, è stata per lo più in luoghi pubblici dove, sempre più, uno strato di rumore è stato intenzionalmente steso e ha saturato l’ambiente sonoro. I momenti di Quiete della mia vita musicale, espressi con le Soundscapes, sono profondamente personali; ciononostante sono completamente impersonali: si rivolgono ai temi che condividiamo all’interno della nostra comune umanità", ha presentato il progetto lo stesso Fripp sul suo blog. Buon ascolto.