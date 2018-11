Ritrovati alcuni nastri con la voce di Ettore Cozzani

Sono conferenze tenute tra i Cinquanta e i Sessanta su vari artisti, da Michelangelo a Pascoli. Non sono ancora stati resi pubblici. L'avvocato Pardi: "Una grande capacità evocativa". Ratti: "La storia non lo ha ancora considerato per quanto valeva".

La Spezia - Un ritrovamento preziosissimo, forse l'ultimo viatico per la riscoperta non ideologica della figura di Ettore Cozzani a quasi cinquant'anni dalla morte. L'intellettuale che ha lanciato la xilografia come arte contemporanea in Italia, che fu letterato e che continua a parlare con i suoi scritti ora potrà tornare a farlo anche con la sua viva voce. Sono infatti giunti in possesso dell'associazione "Amici di Ettore Cozzani" alcuni nastri registrati tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta di interventi pubblici del fondatore della rivista L'Eroica. Preziosi documenti ancora da rendere pubblici e da studiare sistematicamente per completare il racconto di una figura nei quali confronti "la considerazione storiografica è ancora al di sotto della sua impresa", come sostiene la storica dell'arte Marzia Ratti.



Suo uno degli interventi della giornata di studio che si è tenuta presso l'auditorium della Biblioteca Beghi questo pomeriggio. "Era un uomo del fare si direbbe oggi - l'introduzione dell'assessore Paolo Asti - dal carattere energico e anche impetuoso sotto certi profili. Non si dava per vinto, era un combattivo. La sua grande qualità era spendersi per i giovani assecondando e sostenendo il talento. Qualcosa che le istituzioni dovrebbero fare sempre. Lui aveva in particolare il talento di chi aveva sensibilità per il talento".

E' così che attorno all'Eroica nasce un'esperienza editoriale e artistica unica in Italia, di ancora maggior valore se si pensa che fu la provincia a partorirla. "Ha avuta un’idea geniale come ce ne sono state a Parigi, Monaco o Berlino. Ma lui l’ha avuta alla Spezia, una città in fermento e in grande sviluppo industriale", sottolinea la professoressa Ratti parlando del periodo che va dal 1911 al 1916. Sono "gli anni eroici", gli anni spezzini che precedono lo spostamento della sede della rivista a Milano.



Gli anni del "fuoco vulcanico" che si alimenta in città del contributo di Sem Benelli e Antonio Discovolo, tra gli altri, che arrivano per frequentare Cozzani e il suo sodale Franco Oliva, l'architetto che amava la Secessione di Vienna. Gli anni in cui nell'Eroica 'si canta ora, si opera, si crea: con bontà, con amore, per l’Italia!' come recita uno dei primi numeri annunciando il desiderio di creare un'arte nazionale riscoprendo il legno abbandonato ormai dal Cinquecento.

Le prime copie hanno il traino del lavoro dell'affermato Adolfo De Carolis "ai tempi già incisore per le copertine di La Francesca da Rimini e La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio, per i Primi poemetti e i Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli e per riviste come Leonardo e Hermes”, ricorda il professor Giuseppe Virelli dell'Università di Bologna. "L'ntuizione iniziale di Ettore Cozzani sta nel dare spazio agli artisti che guardano al presente usando il passato - continua - Rimane fedele al principio tanto da allontanare nel 1914 poi De Carolis e i suoi discepoli quando la loro arte diventa la riproposizione di stili più che una reinterpretazione".



Una scelta coraggiosa, che trasmette il desiderio di una ricerca senza compromessi, di una visione lucida anticipata dalle decisioni prese per l'allestimento della sala 31 della Biennale di Venezia pochi mesi prima, di cui Cozzani si occupa come mente della Corporazione Italiana degli xilografi che aveva fondato. Ha poi continuato a pubblicare la sua rivista, incanalata verso la fase "espressionista", fino al 1944 spostandosi nel frattempo a Milano. Nella sua la Spezia invece arrivava il Futurismo della seconda maniera, proprio quell'avanguardia che lui aveva dichiarato di non amare troppo già negli anni prima della Grande Guerra.

"Ma non concepiva la critica distruttiva per carattere, anzi contestava quelle carriere basate sul parlar male degli altri - spiega l'avvocato Giovanni Pardi, presidente dell'associazione Amici di Ettore Cozzani - Questo lo ha esodato da tutto un mondo culturale, insieme al fatto di non aver mai partecipato ad alcuna corrente editoriale. Inoltre non chiedeva soldi per pubblicare sull’Eroica, ma non ne dava neanche. E questo fu un altro limite per un contesto che stava diventando industria proprio in quegli anni".



Di lui rimane l'amore per le Cinque Terre come luogo "primitivo" in contrasto con la civiltà della Spezia in piena urbanizzazione. Espressa in alcuni suoi componimenti, uni letto da Matteo Taranto con il trasporto di chi quei luoghi descritti dall'autore li condivide come bagaglio personale. Rimangono ora anche i nastri, tutti da scoprire. Dante, Leopardi, Pascoli e Michelangelo tra le figure che Cozzani tratta in questi documenti. "E’ impossibile prendere le misure a una personalità così vasta - conclude Giovanni Pardi - Ma quantomeno possiamo sentire dalla sua voce la capacità evocativa, capire la visione che parte sempre dall’uomo inserito nel proprio periodo storico. La figura ne sorge come l’agave dalla roccia delle nostre coste, che popolavano la sua poetica".