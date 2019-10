Ritornano i corsi con Aidea, una buona abitudine iniziata 21 anni fa

La Spezia - Dopo le iniziative presso gli orti di San Giorgio, Aidea propone i suoi tradizionali appuntamenti: l’associazione fin dalla sua fondazione (1998) ha individuato tra le aree fondamentali per gli interventi da proporre agli associati, l'area "espressione e comunicazione" (con particolare attenzione alle competenze linguistiche e alle nuove tecnologie). Pertanto iniziano i corsi di inglese, francese, spagnolo, e anche quelli di lingua russa, giapponese, cinese ed araba rivolti agli adulti ma anche ai ragazzi. I corsi si attiveranno con almeno 8 iscritti. Numerose le iniziative collaterali come le passeggiate e gli aperitivi linguistici. Quest’anno alcuni corsi si svolgeranno a Sarzana presso il centro culturale Quarto Piano, via Landinelli presso l’associazione L’ègalité.

Si propongono inoltre gli incontri di informatica che inizieranno mercoledì 9, alle 9.00, 5 incontri di La via dei Tarocchi, corso breve base impostato secondo la metodologia di Jodorowsky, e, a partire dal 24 ottobre ore 20.00, un corso di fotografia.

Ha preso l’avvio anche il Club dei lettori, gratuito per gli associati, coordinato da Emilia Cardone. Aidea ha attivato un Progetto di prestito, recupero e riciclo di libri che prevede il recupero di materiale librario su libera donazione dei soci, ma anche nuovi acquisti da parte dell'associazione.

I libri vengono resi disponibili al prestito; oppure destinati alla lettura informale. Per chi volesse donare sono richiesti soltanto romanzi, testi letterari anche per ragazzi, saggistica (no enciclopedie, no libri scolastici)

Riprende anche Università di strada: avrà luogo a partire dal 9 ottobre, ore 15.00, presso il centro anziani di Fabiano, un corso di 5 incontri sull’uso del cellulare e venerdì 18 ottobre la passeggiata Migliarina-Canaletto – ore 15.00 con il gruppo la n’è mai tropo tardio.

Aidea partecipa alle attività di Libriamoci organizzate dal comune della Spezia venerdì11 ottobre alle ore 15.00, alla Biblioteca Civica Beghi, Fiabe e sapori, cibi in racconto.

Segreteria: V. Persio, 27,La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 0187 300835 info@aidealaspezia.org



Corsi istituzionali riservati ai soci. Associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese.