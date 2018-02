Risate alle Terrazze con il divertentissimo show di Claudio Lauretta

Domenica 4 marzo arriva Fabrizio Moro.

La Spezia - Una fantastica serata ieri al centro commerciale Le Terrazze per l’esilarante spettacolo di Claudio Lauretta! Il divertente comico e imitatore ha intrattenuto gli ospiti con l’ironia e la vivacità che lo contraddistinguono, regalando tante risate a tutto il pubblico presente. Le Terrazze ricorda a tutti l’ultimo immancabile appuntamento con l’affascinante cantante Fabrizio Moro che, dopo aver trionfato insieme ad Ermal Meta sul palco del 68° Festival di Sanremo, sarà ospite della galleria commerciale domenica 4 marzo, a partire dalle 17, per una travolgente serata all’insegna della buona musica.































Le Terrazze è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo. Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 m2 è il maggiore centro commerciale della provincia. Aperto da marzo 2012 il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali. Per ulteriori informazioni visitare: www.le-terrazze.it