Risate al Don Bosco per la farsa “Natale in casa Carega“

La Spezia - Vere e proprie pillole di spezzinità quelle che il gruppo teatrale "Il Retropalco" ha elargito al cinema Don Bosco mettendo in scena la farsa “Natale in casa Carega“, ambientata nella nostra città ai primi anni sessanta. Risate a non finire hanno sottolineato la performance degli interpreti che hanno dato vita a un mix di situazioni imbarazzanti grazie a strani e bizzarri personaggi: dal siciliano trapiantato alla Spezia ad un impressionante porta rogna di nome Giona Iella e ad un conte e contessa nobili ormai in disarmo. Arturo Carega classico spezzino e proprietario di una drogheria in piazza Brin impegnatissimo con la moglie nel cercare marito alla figlia alquanto bruttina. E sarà proprio il figlio dei nobili decaduti a cadere nelle loro grinfie. Dulcis in fundo durante la tradizionale tombolata della vigilia di Natale farà la sua apparizione anche Ubaldo Mazzini magistralmente interpretato da Roberto Rolla. Un plauso agli interpreti: Maurizio Damerini, Antonio Pagano, Mirco Giorgi, Luciana Marianelli, Susanna Sturlese, Fabrizio De Pietri, Esebel Miroglio, Lorenzo Agati e Luciano Venturi con il supporto dei trucchi di Rachele Lo Torto. Per coloro che se la fossero persa l’occasione della replica a fine gennaio sempre al Don Bosco di via Roma.