Ripartono i corsi con la coreografa spezzina Loredana Rovagna

La Spezia - Dopo la pausa estiva, con rinnovato fervore, si sono riaperti i corsi e i laboratori al Centro Studi Danza di Loredana Rovagna, insegnante e coreografa spezzina sempre più attenta alla qualità educativa e alla varietà della scelta formativa. L’anno 2019-2020 sarà ricco di momenti di approfondimento culturale aperti come sempre alla città. I corsi regolari di danza per bambine e bambini (gratuito per i maschi nella Predanza dai 5 ai 6 anni), si rivolgono ai genitori che desiderino per i loro figli un’educazione all’Arte della Danza attraverso l’acquisizione della corretta postura, della consapevolezza del proprio corpo e della libertà espressiva del linguaggio non verbale nel rapporto con gli altri, lontano da ogni forma di esibizionismo o di semplice imitazione: un intenso profondo lavoro pedagogico che ha creato un metodo personale messo a frutto in 46 anni di insegnamento. Si inizia dal gioco creativo nella Predanza per poi gradualmente proseguire con lo studio delle tecniche accademica (danza classica) e moderna, contemporaneo, improvvisazione, composizione coreografica in un’atmosfera divertente, non competitiva ma costruttiva, che richiede all’allievo di essere sempre attivo con mente e corpo. Gli allievi del corso Medio 12-14 anni, insieme ai solisti del corso Avanzato costituiscono lo Junior Golfo dei Poeti Danza, un piccolo gruppo coeso e molto entusiasta che studia e lavora come una vera e propria compagnia. Quest’anno ritorneranno al Teatro Civico per il Teatro Ragazzi nei giorni 9, 11, 12 maggio 2020 eccezionalmente insieme alle classi V A e V B della Scuola Primaria “De Amicis” e I, II, III F “Alfieri” Scuola Secondaria di 1° grado – Istituto Don Milano ISA 1 che ha accolto e condiviso il nuovo progetto di Loredana Rovagna “Flussi, corpi e storie – Un Viaggio”, vincitore del Bando Nazionale della SIAE “Per chi crea” 3, al 6° posto dei sedici selezionati per il settore danza-formazione, unico in Liguria. Il progetto si articolerà in laboratori pratici e attività culturali con la finalità di diffondere la conoscenza della danza e del teatro dando agli studenti la possibilità di avere un’esperienza unica a contatto con i coetanei dello “Junior”, accompagnati tutti insieme nella scoperta del percorso creativo nella nuova avventura teatrale che continuerà ad approfondire i temi sempre attuali dei conflitti, migrazione, cambiamento climatico. Una testimonianza per risvegliare nei giovani emozioni e una coscienza critica. Come ogni anno verranno organizzati viaggi per assistere a spettacoli di qualità in teatri di prestigio e gruppi di pubblico agli spettacoli inseriti nel cartellone di Prosa del Teatro Civico per le regie di due grandissimi nomi del teatro internazionale, il leone d’oro della Biennale Danza Lucinda Childs e il geniale Bob Wilson. Verranno organizzati inoltre gruppi per le proiezioni delle dirette del Royal Ballett al Cinema Il Nuovo.

Per il quinto anno riapre il Cantiere della Danza con i laboratori del lunedì: “Risveglio il mio corpo” per ladies and gentlemens over 65, ore 10,15 – 11,45 e “Ora e qui” danza contemporanea per adulti amatori dalle ore 18,50 alle ore 20,50 tenuto con l’assistente Micol Arena. 1° lezione gratuita, iscrizioni fino al 30 novembre. Per informazioni sede Centro Studi Danza, via Niccolò Tommaseo, 10 – La Spezia dal lunedì al venerdì ore 17-19, telefono 0187732823 (mattino ore 8-10 sera dopo le 21). Ambiente vintage e digital detox.