Ripartono gli incontri tra insegnanti e genitori di “Conversazioni in libreria”

La Spezia - Prenderà avvio martedì 30 gennaio alle ore 17 la quinta edizione di “Conversazioni in libreria”, un programma di incontri di approfondimento educativo tra educatori, insegnanti, genitori. Nell’edizione di quest’anno sarà affrontato il tema della parola e del dialogo in ambito educativo; in “Parole che educano” pedagogisti ed esperti - 6 incontri di approfondimento e un seminario finale - affronteranno il tema dell’importanza del linguaggio verbale in ambito educativo.

L’azione educativa di genitori, insegnanti ed educatori si compie, infatti, oltre che attraverso i gesti, soprattutto tramite le parole. Le parole alimentano la crescita dei bambini e possono avere una valenza positiva o negativa a seconda di come vengono comunicate ai bambini. Ogni educatore, sia esso genitore o tecnico, deve dunque essere responsabile, attento e consapevole in ogni momento del proprio agito educativo.

Alcuni incontri infine affronteranno il tema dell’utilizzo dello strumento del dialogo costruttivo tra scuola e famiglia, tra colleghi, con i bambini quale presupposto imprescindibile e fondamentale per una efficace azione formativa ed educativa.



Gli incontri, organizzati dal Distretto n° 17 (capofila Comune di Bolano), dalla Cooperativa Lindbergh, dalla libreria il “Libro dei sogni”, si svolgeranno dalle ore 17 alle ore 19 presso la libreria “Il libro dei sogni, piazza 4 Novembre 25 a Ceparana.



Per informazioni è possibile telefonare al 338.5235269



Questo, in dettaglio, il programma:

Parole per educare in una società complessa

Enza Famulare, psicologa

Martedì 30 gennaio 2018



Costruire la fiducia con le famiglie: un approccio metodologico

Roberta di Martino, pedagogista e mediatrice familiare specializzata in gestione del conflitto

Mercoledì 14 febbraio 2018









Comunicare con le famiglie: un approccio esperienziale

Roberta di Martino, pedagogista e mediatrice familiare specializzata in gestione del conflitto

Mercoledì 28 febbraio 2018



Le parole consapevoli: profilo professionale e intervento educativo

Beatrice Serventi, pedagogista

Mercoledì 14 marzo 2018



Parole nuove e nuove frontiere per educare

Matteo Gai, dottore in culture moderne comparate

Mercoledì 28 marzo 2018



Il dialogo come strumento principale nella relazione tra colleghi

Camilla Targher, pedagogista e mediatrice familiare

Venerdì 13 aprile 2018



Scuola, educazione e famiglia: le parole che aiutano a crescere

Camilla Targher, pedagogista

Sabato 14 aprile 2018 dalle 9,00 alle 16,00