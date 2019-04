Rinviato il concerto di Manuel Agnelli al Civico

La Spezia - E' stato rinviata al 28 aprile la performance prevista al Civico di Manuel Agnelli. Come riporta il sito di distribuzione dei biglietti Ticket One, il concerto in programma alla Spezia il 21 aprile, e successivamente posticipato al 4 maggio, è stato in seguito anticipato al 28 aprile.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. E' possibile richiedere il rimborso del biglietto presso il Punto Vendita dove è stato effettuato l'acquisto, entro e non oltre il 26 aprile. Sempre per il rimborso, per chi avesse acquistato il biglietto online dovrà invece inviare una mail a ecomm.customerservice@ticketone.it con la richiesta, che sarà erogato sulla carta di credito utilizzata per la transazione secondo le tempistiche imposte dal proprio istituto di credito.



I biglietti già acquistati per l’evento del 21 aprile rimangono validi per la data del 28, per cui coloro che desiderino prendere parte all’evento possono farlo con il biglietto già acquistato per la prima data della Spezia che Manuel Agnelli avrebbe dovuto tenere, appunto, il 21 aprile ossia la sera di Pasqua.



Lo spettacolo "An evening with Manuel Agnelli" prevede il poliedrico musicista, autore e scrittore che offrirà al pubblico brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Manuel Angelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.