La Spezia - Il Teatro Civico comunica che lo spettacolo di Angelo Pintus è rinviato a domenica 7 giugno 2020. Restano validi i biglietti già acquistati.



Gli eventuali rimborsi possono essere richiesti con queste modalità:



- per chi ha acquistato i biglietti su Ticket One occorre utilizzare la procedura di rimborso on line indicata nella mail inviata agli stessi acquirenti da Ticket One;



- per chi ha acquistato i biglietti al Botteghino i rimborsi potranno essere chiesti a partire da lunedì 9 marzo fino a sabato 21 marzo.



Per informazioni: Botteghino Teatro Civico - via Fazio 45 e via Carpenino 1 - tel. 0187727521. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 8.30/12.00, il mercoledì anche dalle 16 alle 19.