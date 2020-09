Rinviata la corrida in salsa spezzina: "Senso di responsabilità"

La Spezia - Le associazioni Prospezia e Prospezia Ciassa Brin non hanno fatto in tempo a dare alla stampa la notizia che il prossimo sabato 12 settembre, al palco della musica dei giardini pubblici spezzini, si sarebbe svolta la seconda edizione di “Er Borbogion - ‘A corida dea Spèza", che, riunitesi d’urgenza, ne hanno deciso l’annullamento. Tutto era ormai pronto per una serata all’insegna del puro divertimento con simpatici dilettanti spezzini allo sbaraglio intervallati dalla presenza di ospiti d’onore. Un evento ad ingresso libero con il pubblico vero e indiscusso protagonista. Spiegano in una nota i presidenti di Prospezia, Luciano Venturi, e Prospezia Ciassa Brin, Andrea Canini.

“E’ con grande dispiacere ma nel contempo con grande senso di responsabilità che siamo costretti ad annullare l’evento dai noi organizzato con il patrocinio del Comune della Spezia. Eravamo pronti a proporre la manifestazione nel pieno e scrupoloso rispetto delle norme anti Covid 19. Visto però il particolare e delicato momento desideriamo evitare un ritrovo di persone, seppur rigorosamente controllato. Ringraziamo quanti si erano già adoperati per la riuscita di una piacevole e divertente serata, ai concorrenti che si erano iscritti e agli ospiti d’onore. Un sentito grazie all’Amministrazione Comunale, agli staff del Civico, della Mobilità, del Verde Pubblico, della Polizia Municipale, dell’Economato e della Attività Produttive. Un grazie infine a Teleliguria Sud, Radio Bruno e a tutta la stampa locale. Non dimentichiamo però che la festa de Er Borbogion è solo rimandata!“.