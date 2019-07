Riflettori puntati sui Liguri Apuani domenica sera al castello

La Spezia - Le notti al castello (Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo) proseguono con gli appuntamenti culturali di qualità: domenica 28 luglio alle ore 21 potremo ascoltare la conferenza dal titolo “La memoria antica di toponimi e DNA” a cura del Consorzio il Cigno. Gli approfondimenti sul popolo degli antichi Liguri Apuani saranno relazionati da Sergio Tofanelli e Lorenzo Marcuccetti.



Tofanelli è Professore Universitario a Pisa di Antropologia e Biodiversità genetica e si occupa della ricostruzione delle dinamiche intervenute nel popolamento dell'Italia integrando variazione genetica con fattori storico-demografici, adattativi e culturali.



Marcuccetti, laureato in Storia antica e Storia medioevale all’Università di Pisa, è autore di numerose pubblicazioni, da “La terra delle strade antiche”, dedicata alla centuriazione romana nella pianura apuo – versiliese, a “Saltus Marcius” che evoca un importante episodio della resistenza dei Liguri Apuani all’avanzata delle armate romane per finire all’imponente ricerca di toponimi de “La lingua dimenticata” e alla più recente “Deportazione” per le stampe di Giorgio Mondadori.



La memoria del significato originale dei nomi si è diluita e poi persa nei meandri della storia recente. Eppure tracce di un’epoca in cui era più sottile la distinzione tra una comunità e il suo territorio sono ancora visibili sulle carte geografiche e nascoste dentro le nostre cellule. La conferenza vuole presentare gli esiti di una ricerca ancora inedita che dimostra come l’informazione conservata nel DNA e nei toponimi tipici dell’area tirrenica settentrionale, una volta svelata e decifrata, indichi una comune antica identità.



Info: ingresso gratuito



Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo La Spezia



0187-751142



museo.sangiorgio@comune.sp.it



Sito internet: museodelcastello.spezianet.it



