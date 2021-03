Riduzione Siae per musica d'ambiente, sì ad una nuova proroga

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, dopo diverse sollecitazioni da parte dell’associazione e delle Federazioni, comunica che la Siae ha deliberato per l'anno 2021 la riduzione del 15% delle tariffe per musica d'ambiente. Prorogato ulteriormente al 30 giugno 2021 la scadenza dei termini per il pagamento dell'abbonamento annuale per musica d'ambiente senza incorrere nelle penali previste dal permesso/certificato rilasciato dalla società. Con attività stagionale potranno, invece, provvedere al pagamento dell'abbonamento entro il 31 luglio 2021.