Ricorrenza del 17 marzo, l'appello degli alpini: "Esponiamo il Tricolore"

La Spezia - Il 17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, in occasione della ricorrenza del giorno di 159 anni fa in cui è stato proclamato il Regno d’Italia. Il 17 marzo 2020 sarà però un’occasione particolare per riaffermare con più vigore e con più forza l’unità della nostra Patria. "In questi momenti di preoccupazione, di tribolazione e purtroppo di lutti c’è ancora più bisogno di essere uniti nell’affrontare un nemico subdolo ma pericoloso. E’ per questo motivo che per dare un segno di speranza e di fiducia occorre innalzare la nostra bandiera la dove siamo, nelle nostre case, nei piccoli borghi, in città ai balconi e nelle finestre e in ogni luogo da dove si possa mostrare il nostro simbolo più alto che ci deve guidare nella guerra contro il nemico di oggi".