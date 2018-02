Ricordate la mitica "I like Chopin"? Il Piper 2.0 presenta Gazebo al Papilio Club

La Spezia - Erano i favolosi anni Ottanta, ai primi posti di tutte le classifiche mister Gazebo con i suoi numerosi successi in puro stile italo disco. Per chi vuole rivivere in una serata magica con la stessa atmosfera in puro stile revival, Sabato 24 Marzo, Piper 2.0 e quelli del Remember, presentano in esclusiva al Papilio Club della Spezia Super 80, una serata imperdibile all'insegna degli anni più belli, una star internazionale con la sua I like Chopin.

L’evento è organizzato da quelli del Remember e dal Piper 2.0 organizzatore di eventi, che con il proprio locale di Piazza Concordia è diventato negli anni il punto di riferimento di queste serate musicali all’insegna del divertimento e del bere di qualità.



Per info prevendite e prenotazioni, cena €25 ed ingresso successivo 12 € contattare il numero +39 328 117 6838 Rosaria