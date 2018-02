Ricordate la mitica "I like Chopin"? Gazebo arriva al Piper 2.0

La Spezia - Erano i favolosi anni Ottanta, ai primi posti di tutte le classifiche mister Gazebo con i suoi numerosi successi in puro stile italo disco. Per chi vuole rivivere in una serata magica con la stessa atmosfera in puro stile revival, sabato 24 marzo al Piper 2.0 quelli del Remember e Papilio club presentano Super 80, una serata imperdibile all'insegna degli anni più belli. Una star internazionale in esclusiva al Papilio Club della Spezia, Gazebo con la sua I like Chopin.

L’evento è organizzato da quelli del Remember e dal Piper 2.0 organizzatore di eventi, che con il proprio locale di Piazza Concordia è diventato negli anni il punto di riferimento di queste serate musicali all’insegna del divertimento e del bere di qualità.



Per info prevendite e prenotazioni, cena €25 ed ingresso successivo 12 € contattare il numero +39 328 117 6838 Rosaria