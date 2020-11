Riattivato il sistema di prestito nelle biblioteche spezzine

prenotazioni per via telefonica o per e-mail

La Spezia - A partire da venerdì 13 novembre, tutti i Poli bibliotecari del Sistema Bibliotecario Urbano hanno riattivato il servizio di prestito. Tale servizio sarà erogato unicamente previa prenotazione, sia per via telefonica, sia per e-mail. È inoltre attivo il servizio di prestito interbibliotecario che consente agli utenti iscritti di ricevere testi provenienti da biblioteche esterne, appartenenti alla rete del Servizio Bibliotecario Nazionale. Si ricorda che il portale del Sistema Bibliotecario e Museale è consultabile al seguente indirizzo web: https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/Default.aspx e che tutti coloro che possiedono la tesserina del prestito potranno accedere ai servizi digitali del portale Media Library Online (MLOL).



Per rinnovare la tessera o per iscriversi ex-novo al sistema Bibliotecario, i lettori che ne faranno richiesta via e-mail, potranno ricevere le credenziali di accesso ai servizi digitali per posta, gratuitamente fino al 3 dicembre. Gli operatori sono a disposizione dei cittadini per fornire una guida utile all’utilizzo della piattaforma digitale che consente il prestito di e-book, l’ascolto di audiolibri e la consultazione dell’edicola digitale.



Di seguito le sedi e i relativi contatti:

Biblioteca Mazzini: tel. 0187/727515, biblioteca.mazzini@comune.sp.it

Biblioteca Beghi e Istituto Storico: tel. 0187/727885, biblioteca.beghi@comune.sp.it

Mediateca Regionale Ligure: tel. 0187/745630, mediateca@comune.sp.it

Biblioteca Speciale di Storia dell’Arte: 0187/727918 biblioteca.arte@comune.sp.it

Accademia Capellini: tel. 0187/736944, segreteria@accademiacapellini.it



Il portale del Sistema Bibliotecario e Museale è consultabile al seguente indirizzo web: https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/Default.aspx