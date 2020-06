Riaprono i musei spezzini, dal Lia al San Giorgio

La Spezia - A partire da mercoledì 3 giugno 2020, i musei spezzini sono pronti a riaprire al pubblico secondo i consueti orari e previa prenotazione telefonica, effettuabile chiamando la sede museale prescelta negli orari di apertura. Le visite saranno calendarizzate a partire da venerdì 5 giugno. Nel rispetto delle attuali norme di prevenzione sanitaria, al visitatore sarà richiesto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso, igienizzare le mani presso le postazioni appositamente predisposte, indossare correttamente la mascherina per tutta la durata della visita e mantenere sempre la distanza minima interpersonale di un metro. Per evitare il crearsi di assembramenti, gli ingressi ai musei saranno contingentati e il flusso di visitatori guidato secondo percorsi precisi e chiaramente indicati.



Museo archeologico del Castello San Giorgio, via XXVII Marzo. Info +39 0187 751142 e museo.sangiorgio@comune.sp.it. Il museo è aperto: lunedì 9.30-12.30; da mercoledì a domenica 9.30-12.30 e 14.00-17.00. Chiuso lunedì pomeriggio e martedì.



Museo Lia, via del Prione 234 +39 0187 731100 e museolia@comune.sp.it. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18. Chiuso tutti i lunedì.



CAMeC, p.zza Cesare Battisti 1. Info +39 0187 734593 e camec@comune.sp.it. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle ore 18. Chiuso tutti i lunedì.



Museo etnografico “G. Podenzana”, via del Prione 156. Info +0187 727781 e museo.etnografico@comune.sp.it. Il museo è aperto: giovedì 10-12.30; venerdì, sabato e domenica 10-12.30 e 16-19. Chiuso da lunedì a mercoledì.



Museo del Sigillo, via del Prione 234. Info +39 0187 731100 e museo.sigillo@comune.sp.it. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18. Chiuso tutti i lunedì.



Palazzina delle Arti, via del Prione 234. Info +39 0187 731100 e palazzinaarti@comune.sp.it. Le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18. Chiuso tutti i lunedì.