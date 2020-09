Riaprono i corsi del centro studi danza di Loredana Rovagna

La Spezia - Dopo l’obbligata chiusura dovuta alla pandemia e le lezioni online coordinate con Micol Arena, Elisa Perrone, Leonardo Farina e Margherita Ceccarelli, Covid permettendo, giovedì 1° ottobre riprenderanno le regolari lezioni in presenza con Loredana Rovagna. Al quarantaquattresimo anno di insegnamento, l’artista spezzina metterà a disposizione la sua esperienza di educatrice e formatrice nella sede del Centro in via Tommaseo, 10 sanificata e riadattata secondo le norme anticovid. Lo studio della danza, disciplina artistica la cui essenza è l’uso del corpo nello spazio in unione con le energie e il temperamento degli altri, può ben realizzarsi se vi è uno spazio idoneo ad aiutare il corpo nel sentirsi nelle forme per crescere migliorandosi con e attraverso gli altri, creando rapporti che possono nascere solo dalla conoscenza e dalla confidenza.



Pur mantenendo le distanze necessarie, in questo anno così particolare verrà svolto un lavoro pressoché individuale di pulizia tecnica e di sviluppo delle capacità creative. Forma, ritmo, spazio, tempo, respiro, sentimenti, emozioni, musica, arte saranno alla base dell’apprendimento, attraverso il divertimento per i più piccoli nel corso di Predanza, 5-6 anni già compiuti e l’approfondimento nel corso Preparatorio di Propedeutica, 7-10 anni, fino ai corsi di Formazione, e per il Cantiere della Danza, nei laboratori “Risveglio il mio corpo” over 65 e “Ora e qui” amatori, aperti dal 5 ottobre. Le iscrizioni solo nei giorni 23, 24, 25 e 28, 29, 30 dalle ore 17 alle ore 19,30. Per informazioni telefonare 0187 732823 ore 8,30-10 / 14-15 / dopo le 21. Presentarsi con mascherina, attenersi alle norme igieniche previste e al distanziamento.