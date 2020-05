Riapre lo spazio studio di Spezia Dinamika e Circolo Fantoni

La Spezia - Non si poteva che riprendere la strada dal punto in cui si era lasciata e proprio dal successo ottenuto dalla realizzazione di un Aula Studio per gli studenti universitari. La riapertura di questo spazio organizzato presso i locali del Circolo Fantoni, viene riproposto da Spezia Dinamika modificando le modalità di accesso nel rispetto delle direttive vigenti sul

distanziamento sociale. Per usufruire dello spazio studio sarà necessaria una prenotazione tramite le pagine social (Facebook e Instagram) per garantire un servizio efficiente avendo a disposizione solo 15 posti. Per poter accedere ai locali si dovrà esibire un documento d’identità e sarà tenuto un registro degli ospiti.



Spezia Dinamika in accordo con il Circolo Fantoni ha inoltre deciso di lanciare una raccolta fondi online tramite la piattaforma “gofundme”, al fine di sostenere il progetto intrapreso e per permettere l’implementazione di un servizio di biblioteca, che è momentaneamente riservato ai frequentatori del Circolo e dell’aula studio tramite una formula di prestito gratuito. Tali fondi saranno destinati al miglioramento dello spazio studio oltre che all’informatizzazione ed alla

catalogazione della biblioteca che ha visto protagonisti partecipi i ragazzi di Spezia Dinamika anche nel periodo di lockdown riuscendo ad ordinare oltre 5.000 libri editi dal ‘500 fino ai giorni nostri.



I ragazzi di Spezia Dinamika ringraziano chiunque vorrà sostenerli, promettendo di portare a termine il progetto bibliotecario nell’immediato, e rinnovando l’impegno a proporre eventi di nuova ispirazione per questa città, come ad esempio l’organizzazione di incontri rivolti alla comunità, con la partecipazione di diversi ospiti del mondo letterario e accademico. L’aula studio presso il Circolo Fantoni a La Spezia in c.so Cavour 371 sarà aperta dal lunedì al

venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.