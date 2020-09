Riapre il Cineclub Controluce con "Il grande passo"

La Spezia - Da giovedì 10 settembre riapre, dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19, il Cineclub Controluce.

Nel rispetto delle norme anti Covid, la programmazione sarà tutti i giorni ad esclusione del martedì, con orario pomeridiano e serale dal mercoledì alla domenica e solo serale il lunedì.

Tutte le tessere e riduzioni in essere sono estese nella validità fino a fine anno.

Al termine di ogni proiezione, saranno adottate le procedure per contenere il rischio contagio.



Ad aprire la stagione il film "Il grande passo" di Antonio Padovan già noto al pubblico del Controluce per un altro film "Finché c'è prosecco c'è speranza".



Da quando a sei anni, in una notte d’estate del 1969, Dario Cavalieri ha visto in diretta le immagini del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, non ha mai smesso di volerci andare. ‘Luna Storta’, così lo chiamano in paese, ha dedicato tutta la sua vita a quel sogno impossibile, perché i sogni, come gli disse quella notte suo padre prima di scomparire senza dar più notizie di sé, sono la differenza tra gli esseri umani e gli animali.

Mario Cavalieri gestisce con la madre una sonnolenta ferramenta di quartiere a Roma, fino al giorno in cui la sua svogliatissima esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. Suo fratello Dario ha causato un incendio ed è finito in prigione. La madre di Dario è morta da anni, il padre ha detto di non poter venire, così Mario si ritrova ad essere l’unico parente che può occuparsi di quel fratello che ha visto una sola volta in vita sua. Mario esita, riflette, dubita, poi decide di partire verso il nord.

I due fratelli, tanto simili fisicamente quanto differenti caratterialmente, si ritroveranno soli di fronte a un'impresa impossibile.



Di seguito le date, orari di programmazione:

Giovedì 10 Settembre ore 17:30 e 21:30

Venerdì 11 Settembre ore 17:30 e 21:30

Sabato 12 Settembre ore 17:30 e 21:30

Domenica 13 Settembre ore 17:30 e 21:30

Lunedì 14 Settembre ore 21:30

Martedì 15 Settembre RIPOSO

Venerdì 16 Settembre ore 17:30 e 21:30